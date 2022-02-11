AliExpress Россия и Туту.ру узнали, где россияне планируют отдохнуть в феврале

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Эксперты сервиса поездок и путешествий Туту.ру и AliExpress Россия выяснили, куда планируют отправиться россияне на поездах в феврале и что они берут в дорогу. Они составили топ-20 популярных направлений и посчитали стоимость стандартного набора путешественника.

Согласно исследованию Туту.ру, больше всего путешествий на поездах в феврале запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом. На это направление приходится около 11% оформленных билетов. Средний чек за поездку между двумя столицами в феврале составляет 2 615 рублей в одну сторону. Далее по популярности у путешественников из Москвы следуют Нижний Новгород, Казань, Ярославль и Брянск. У путешественников из Санкт-Петербурга популярностью в феврале помимо Москвы пользуются Псков, Тверь, Сортавала и Петрозаводск.

В целом больше всего поездок запланировано из регионов в Москву (26%) и Санкт-Петербург (11%), далее по востребованности следуют Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Тюмень, Нижний Новгород, Сочи, Новосибирск и Казань.

По данным AliExpress Россия, интерес к дорожным сумкам для путешествий за три недели января вырос в пять раз. В топе продаж — нейлоновые сумки и органайзеры для путешествий стоимостью от 800 до 2 тысяч рублей. Спрос на чемоданы вырос на треть за период. Россияне выбирают вместительные модели на колёсах из поликарбоната с кодовым замком. Цена популярных товаров — от 4 до 8 тысяч рублей.

Эксперты AliExpress Россия посчитали, что набор для комфортного железнодорожного путешествия из популярных товаров будет стоить около 8,5 тысяч рублей. В него входят удобная дорожная сумка, складная чашка, массажная подушка и маска для сна.