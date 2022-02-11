Дарья Мартынкина избрана исполнительным директором «СОЮЗЦЕМЕНТА»

Фото предоставлено компанией «Сибирский цемент»

Исполнительным директором Союза производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ» избрана директор по связям с общественностью холдинга «Сибирский цемент» Дарья Мартынкина. Решение было принято на собрании членов правления.

Дарья Мартынкина – кандидат филологических наук, окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (специальность «журналистика») и Московскую государственную юридическую академию (специальность «юриспруденция»). Более 10 лет отвечает за GR- и PR-коммуникации в компании «Сибирский цемент», является советником члена правления, первого вице-президента АО «ХК «Сибцем» Геннадия Рассказова по взаимодействию с НО «СОЮЗЦЕМЕНТ».

На общем собрании НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» перед избранным исполнительным директором были поставлены задачи на краткосрочную и долгосрочную перспективы. Отраслевому объединению предстоит утвердить стратегию работы, которая должна соответствовать стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года.

По словам Дарьи Мартынкиной, ключевая задача Союза заключается в создании условий для развития цементной отрасли, от которой сегодня во многом зависит дальнейший рост экономики и процесс реализации национальных проектов. «Сегодня многие компании ведут модернизацию производств, повышают уровень их экологической безопасности, внедряют современные технологии. Необходимо, чтобы эта работа продолжалась. Только тогда цементники смогут в полной мере обеспечивать потребителей высококачественной продукцией, увеличивать объёмы отгрузок по требованию рынка. Актуальными для Союза останутся и такие вопросы, как совершенствование логистических схем доставки по железной дороге, противодействие незаконному обороту продукции, продвижение дорожного цементобетона и цементобетонных покрытий», – отмечает она.

Справка: Союз производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ» (www.soyuzcem.ru) учреждён в 2002 году, является единой площадкой для выработки консолидированной позиции по вопросам промышленности строительных материалов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В составе Союза ведущие производители строительных материалов государств-членов ЕАЭС, научно-исследовательские, проектные и консалтинговые организации, отраслевые информационные издания, а также предприятия в области машиностроения для цементной промышленности. Доля производства членов Союза на рынке ЕАЭС составляет 80 %.