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бизнес экономика

Дарья Мартынкина избрана исполнительным директором «СОЮЗЦЕМЕНТА»

Фото Дарья Мартынкина избрана исполнительным директором «СОЮЗЦЕМЕНТА»
Фото Дарья Мартынкина избрана исполнительным директором «СОЮЗЦЕМЕНТА»

Фото предоставлено компанией «Сибирский цемент»

Исполнительным директором Союза производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ» избрана директор по связям с общественностью холдинга «Сибирский цемент» Дарья Мартынкина. Решение было принято на собрании членов правления.

Дарья Мартынкина – кандидат филологических наук, окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (специальность «журналистика») и Московскую государственную юридическую академию (специальность «юриспруденция»). Более 10 лет отвечает за GR- и PR-коммуникации в компании «Сибирский цемент», является советником члена правления, первого вице-президента АО «ХК «Сибцем» Геннадия Рассказова по взаимодействию с НО «СОЮЗЦЕМЕНТ».

На общем собрании НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» перед избранным исполнительным директором были поставлены задачи на краткосрочную и долгосрочную перспективы. Отраслевому объединению предстоит утвердить стратегию работы, которая должна соответствовать стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года.

По словам Дарьи Мартынкиной, ключевая задача Союза заключается в создании условий для развития цементной отрасли, от которой сегодня во многом зависит дальнейший рост экономики и процесс реализации национальных проектов. «Сегодня многие компании ведут модернизацию производств, повышают уровень их экологической безопасности, внедряют современные технологии. Необходимо, чтобы эта работа продолжалась. Только тогда цементники смогут в полной мере обеспечивать потребителей высококачественной продукцией, увеличивать объёмы отгрузок по требованию рынка. Актуальными для Союза останутся и такие вопросы, как совершенствование логистических схем доставки по железной дороге, противодействие незаконному обороту продукции, продвижение дорожного цементобетона и цементобетонных покрытий», – отмечает она.

Справка: Союз производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ» (www.soyuzcem.ru) учреждён в 2002 году, является единой площадкой для выработки консолидированной позиции по вопросам промышленности строительных материалов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В составе Союза ведущие производители строительных материалов государств-членов ЕАЭС, научно-исследовательские, проектные и консалтинговые организации, отраслевые информационные издания, а также предприятия в области машиностроения для цементной промышленности. Доля производства членов Союза на рынке ЕАЭС составляет 80 %.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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