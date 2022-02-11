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Экспертиза: как предпринимателю быстро найти клиентов с помощью СРА

Фото Экспертиза: как предпринимателю быстро найти клиентов с помощью СРА
Фото Экспертиза: как предпринимателю быстро найти клиентов с помощью СРА

Фото pixabay.com

В любой сфере бизнес создаёт рекламу для привлечения потенциальных потребителей продукции или услуг. Рекламодателю требуются помощники для того, чтобы найти покупателей. Оплату помощники со стороны получают только за совершённые пользователем действия: покупку, посещение, установку приложения или отправку контактных данных. Если вы предприниматель, то CPA-сеть товарная поможет в бизнесе независимо от сферы деятельности.

Преимущества СРА

Партнёры в данной системе партнёрской рекламы – это веб-мастера или агенты. Они имеют свои сайты и перенаправляют трафик на страницы того, кто заказывает рекламу.

Преимуществами являются визуальное отсутствие отличий с обычной рекламой и то, что рекламодатель платит только за результат, а не за показы и клики.

Целевые действия

К ним относится оплата за:

  • товар или услугу;
  • установку приложения;
  • то, что клиент оставил свои контакты в форме обратной связи. По-другому называется оплатой за лид;
  • посещение клиентом страницы с товаром, услугой, с расценками оговоренное время.

2 вида оплаты:

  • фиксированная;
  • процент от продажи.

СРА-сеть

Чаще всего прямой рекламодатель работает по модели СРА напрямую с площадками или с помощью сервиса-посредника, СРА-сети.

Данный сервис объединяет агентов и рекламодателей. Занимается он тем, что:

  • ищет рекламодателей и веб-мастеров;
  • создаёт рекламные страницы для их привлечения;
  • выполняет арбитраж трафика;
  • подсчитывает целевые действия;
  • анализирует эффективность рекламы;
  • отбирает лучших агентов;
  • иногда по запросу создаёт рекламные материалы;
  • рассчитывает оптимальную оплату за одно действие;
  • определяет выгодные действия для каждого рекламодателя.

Факторы, на которые стоит обратить внимание при выборе СРА-сети:

  • репутация;
  • представленные офферы;
  • работающие агенты;
  • отзывы;
  • поведение Сети в случае выявления мошенничества со стороны веб-мастера, возвращаются ли деньги рекламодателю.

Какие виды мошенничества могут быть в СРА-сети

Кликфрод, то есть требуемое действие, выполняется теми, кто не заинтересован в продукте или услуге рекламодателя:

  • фрилансеры, боты посещают страницы и кликают по ссылкам;
  • происходит подмена ссылок;
  • имитация установки приложения и т.д.

Как защититься

Необходимо постоянно контролировать ситуацию и реагировать на ночные всплески активности, на большое количество отказов, на пользователей, которые не соответствуют запросу по месторасположению.

Максимальный эффект даёт сотрудничество с проверенными агентами.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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