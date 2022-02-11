Экспертиза: как предпринимателю быстро найти клиентов с помощью СРА

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В любой сфере бизнес создаёт рекламу для привлечения потенциальных потребителей продукции или услуг. Рекламодателю требуются помощники для того, чтобы найти покупателей. Оплату помощники со стороны получают только за совершённые пользователем действия: покупку, посещение, установку приложения или отправку контактных данных. Если вы предприниматель, то CPA-сеть товарная поможет в бизнесе независимо от сферы деятельности.
Преимущества СРА
Партнёры в данной системе партнёрской рекламы – это веб-мастера или агенты. Они имеют свои сайты и перенаправляют трафик на страницы того, кто заказывает рекламу.
Преимуществами являются визуальное отсутствие отличий с обычной рекламой и то, что рекламодатель платит только за результат, а не за показы и клики.
Целевые действия
К ним относится оплата за:
2 вида оплаты:
СРА-сеть
Чаще всего прямой рекламодатель работает по модели СРА напрямую с площадками или с помощью сервиса-посредника, СРА-сети.
Данный сервис объединяет агентов и рекламодателей. Занимается он тем, что:
Факторы, на которые стоит обратить внимание при выборе СРА-сети:
Какие виды мошенничества могут быть в СРА-сети
Кликфрод, то есть требуемое действие, выполняется теми, кто не заинтересован в продукте или услуге рекламодателя:
Как защититься
Необходимо постоянно контролировать ситуацию и реагировать на ночные всплески активности, на большое количество отказов, на пользователей, которые не соответствуют запросу по месторасположению.
Максимальный эффект даёт сотрудничество с проверенными агентами.
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