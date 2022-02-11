Художественный музей представляет самого известного новосибирского художника Николая Грицюка

Фото предоставлено Новосибирским государственным художественным музеем

10 февраля года в Новосибирском художественном музее открыли масштабную выставку произведений Николая Грицюка, новосибирского художника, которого по праву считают одним из самых значительных в истории российского изобразительного искусства XX столетия. В этот день исполнилось 100 лет со дня рождения мастера.

На двух этажах выставочных залов Новосибирского художественного музея расположились 150 работ художника. Удивительно, но выставка получилась одновременной ностальгичной и очень современной, – произведения художника вызывают живые эмоции как у представителей старшего поколения, для которого Сибирь Николая Грицюка – это очень личная история, так и у молодёжи, для которых Грицюк – это чистое искусство. При просмотре экспозиции создаётся ощущение, что художник ведёт с каждым из посетителей свой неспешный, но очень содержательный разговор, пытается рассказать о тех вещах, которые были очень важны для него и его поколения. Работы Грицюка, культовой фигуры художественной жизни нашего города, по сей день остаются очень современными, они перекликаются с эстетикой изобразительного искусства Новосибирска и по-прежнему служат своеобразным ориентиром для графиков и живописцев, вне зависимости от их возраста.

Открытие такой выставки – событие, важное как для истории города, так и лично для гостей и сотрудников музея. У каждого, кто говорил в этот вечер, было много эмоций, теплых слов, историй, связанных с творчеством Николая Грицюка.

Николай Грицюк для Новосибирска – личность знаковая, можно сказать, что он является одним из главных символов художественной жизни нашего города. Очень символично, что этот год начинается в нашем музее именно с такой важной во всех отношениях выставки. Мы уверены, что эта экспозиция привлечет огромное внимание не только профессионалов, но и простых посетителей, которые знают, любят свой город и хотят гордиться им еще больше,

«На выставке можно увидеть работы с 1959 по 1976 год, входящие в серии «Моя Москва» и «Переславль-Залесский», «Крым» и «Ленинград», «Кузбасс» и «Таллин». Особое место на выставке занимает, конечно, серия посвященная Новосибирску, городу, ставшим основной темой в его жизни и искусстве, городу, где художник стал по настоящему культовой фигурой, а для близких друзей – своеобразным центром маленькой солнечной системы. Кроме того, в рамках выставки мы рады предложить нашим гостям интересную просветительскую программу, которая поможет лучше понять творчество этого удивительного мастера», – отметила директор Новосибирского художественного музея Екатерина Болдырева.

На открытии выставки присутствовал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который поделился своими впечатлениями от работ художника: «Николай Демьянович – художник разноплановый, он посвятил свое творчество многим городам. Но он нам дорог тем, что значительную часть своего творчества, своей души, таланта посвятил именно Новосибирску. Мне пришлось 10 лет работать в отрыве от родного города, и у меня в кабинете все это время висела подаренная картина – кусочек улицы. Эта картина позволяла мне не то, что успокоиться, а как-то даже набраться сил в особо трудные минуты. Посмотришь — и думаешь: «вон там родной город, и он дорог и понятен мне». Картины Николая Демьяновича возвращают меня в Новосибирск 60-х – город моего детства», – сказал мэр.

«Очень приятно передать свои впечатления о том, какое значение имеют для нас работы Николая Демьяновича. Он не родился в Новосибирске, не исконный новосибирец. Но полюбил всей душой и принял этот город. А город принял его. Мне кажется, что работы Николая Демьяновича именно потому оказались востребованы, любимы, интересны людям, что они тесно сплелись с историей города. Мы сегодня смотрели и даже не верили, что картины 60-х годов могут звучать так актуально», – отметила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

Ныне работы мастера находятся в Государственной Третьяковской галерее и Государственном Русском музее, Национальной Берлинской галерее, Музее Людвига (Кельн, Германия) и музее графики «Альбертина» (Вена, Австрия), в музеях многих российских городов, в отечественных и зарубежных частных собраниях. Монографическая коллекция его произведений, хранящаяся в Новосибирском государственном художественном музее, принадлежит к числу тех уникальных частей музейного собрания, которые составляют его особую гордость.

Посетители выставки увидели московские пейзажи, индустриальные композиции из кузбасского цикла, листы из серий «Переславль-Залесский», «Ленинград», «Таллин». Особое место в экспозиции заняли, конечно, акварели из серии «Новосибирск», в которых воплотились многоликие образы нашего города 1950–1960-х годов: пространство его проспектов и теснота двориков, соседство старых домов и стремительно растущих новостроек, его звучные и приглушенные краски. Работы Николая Грицюка остаются актуальными и современными всегда . Как сказал художник Эдуард Гороховский, «вся жизнь Николая Демьяновича переплавилась в его работы, и он живет в них...».

Экспозиция будет работать в выставочных залах Новосибирского государственного художественного музея до 27 марта.