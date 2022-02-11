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Художественный музей представляет самого известного новосибирского художника Николая Грицюка

Фото Художественный музей представляет самого известного новосибирского художника Николая Грицюка
Фото Художественный музей представляет самого известного новосибирского художника Николая Грицюка

Фото предоставлено Новосибирским государственным художественным музеем

10 февраля года в Новосибирском художественном музее открыли масштабную выставку произведений Николая Грицюка, новосибирского художника, которого по праву считают одним из самых значительных в истории российского изобразительного искусства XX столетия. В этот день исполнилось 100 лет со дня рождения мастера.

На двух этажах выставочных залов Новосибирского художественного музея расположились 150 работ художника. Удивительно, но выставка получилась одновременной ностальгичной и очень современной, – произведения художника вызывают живые эмоции как у представителей старшего поколения, для которого Сибирь Николая Грицюка – это очень личная история, так и у молодёжи, для которых Грицюк – это чистое искусство. При просмотре экспозиции создаётся ощущение, что художник ведёт с каждым из посетителей свой неспешный, но очень содержательный разговор, пытается рассказать о тех вещах, которые были очень важны для него и его поколения. Работы Грицюка, культовой фигуры художественной жизни нашего города, по сей день остаются очень современными, они перекликаются с эстетикой изобразительного искусства Новосибирска и по-прежнему служат своеобразным ориентиром для графиков и живописцев, вне зависимости от их возраста.

Фото Художественный музей представляет самого известного новосибирского художника Николая Грицюка 2

Открытие такой выставки – событие, важное как для истории города, так и лично для гостей и сотрудников музея. У каждого, кто говорил в этот вечер, было много эмоций, теплых слов, историй, связанных с творчеством Николая Грицюка.

Фото Художественный музей представляет самого известного новосибирского художника Николая Грицюка 3

Николай Грицюк для Новосибирска – личность знаковая, можно сказать, что он является одним из главных символов художественной жизни нашего города. Очень символично, что этот год начинается в нашем музее именно с такой важной во всех отношениях выставки. Мы уверены, что эта экспозиция привлечет огромное внимание не только профессионалов, но и простых посетителей, которые знают, любят свой город и хотят гордиться им еще больше,

Фото Художественный музей представляет самого известного новосибирского художника Николая Грицюка 4

«На выставке можно увидеть работы с 1959 по 1976 год, входящие в серии «Моя Москва» и «Переславль-Залесский», «Крым» и «Ленинград», «Кузбасс» и «Таллин». Особое место на выставке занимает, конечно, серия посвященная Новосибирску, городу, ставшим основной темой в его жизни и искусстве, городу, где художник стал по настоящему культовой фигурой, а для близких друзей – своеобразным центром маленькой солнечной системы. Кроме того, в рамках выставки мы рады предложить нашим гостям интересную просветительскую программу, которая поможет лучше понять творчество этого удивительного мастера», – отметила директор Новосибирского художественного музея Екатерина Болдырева.

Фото Художественный музей представляет самого известного новосибирского художника Николая Грицюка 5

На открытии выставки присутствовал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который поделился своими впечатлениями от работ художника: «Николай Демьянович – художник разноплановый, он посвятил свое творчество многим городам. Но он нам дорог тем, что значительную часть своего творчества, своей души, таланта посвятил именно Новосибирску. Мне пришлось 10 лет работать в отрыве от родного города, и у меня в кабинете все это время висела подаренная картина – кусочек улицы. Эта картина позволяла мне не то, что успокоиться, а как-то даже набраться сил в особо трудные минуты. Посмотришь — и думаешь: «вон там родной город, и он дорог и понятен мне». Картины Николая Демьяновича возвращают меня в Новосибирск 60-х – город моего детства», – сказал мэр.

Фото Художественный музей представляет самого известного новосибирского художника Николая Грицюка 6

«Очень приятно передать свои впечатления о том, какое значение имеют для нас работы Николая Демьяновича. Он не родился в Новосибирске, не исконный новосибирец. Но полюбил всей душой и принял этот город. А город принял его. Мне кажется, что работы Николая Демьяновича именно потому оказались востребованы, любимы, интересны людям, что они тесно сплелись с историей города. Мы сегодня смотрели и даже не верили, что картины 60-х годов могут звучать так актуально», – отметила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

Фото Художественный музей представляет самого известного новосибирского художника Николая Грицюка 7

Ныне работы мастера находятся в Государственной Третьяковской галерее и Государственном Русском музее, Национальной Берлинской галерее, Музее Людвига (Кельн, Германия) и музее графики «Альбертина» (Вена, Австрия), в музеях многих российских городов, в отечественных и зарубежных частных собраниях. Монографическая коллекция его произведений, хранящаяся в Новосибирском государственном художественном музее, принадлежит к числу тех уникальных частей музейного собрания, которые составляют его особую гордость.

Фото Художественный музей представляет самого известного новосибирского художника Николая Грицюка 8

Посетители выставки увидели московские пейзажи, индустриальные композиции из кузбасского цикла, листы из серий «Переславль-Залесский», «Ленинград», «Таллин». Особое место в экспозиции заняли, конечно, акварели из серии «Новосибирск», в которых воплотились многоликие образы нашего города 1950–1960-х годов: пространство его проспектов и теснота двориков, соседство старых домов и стремительно растущих новостроек, его звучные и приглушенные краски. Работы Николая Грицюка остаются актуальными и современными всегда . Как сказал художник Эдуард Гороховский, «вся жизнь Николая Демьяновича переплавилась в его работы, и он живет в них...».

Фото Художественный музей представляет самого известного новосибирского художника Николая Грицюка 9

Экспозиция будет работать в выставочных залах Новосибирского государственного художественного музея до 27 марта.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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