Как выбрать идеальную книгу в подарок к предстоящему празднику

Фото: «Читай-город»

14 февраля в более чем 40 странах мира отметят Международный день книгодарения. Посвящённый всем влюблённым в литературу, он станет прекрасным напоминанием о том, что книги приносят радость, когда их читаешь или даришь кому-то другому.

Праздник был придуман детской писательницей Эммой Перри – мамой двоих детей, которая не понаслышке знала, какое важное значение имеют хорошие книги. Так, акция, начатая в тесном кругу друзей и соседей, совсем скоро нашла единомышленников в разных странах. В России Международный день книгодарения с каждым годом объединяет всё больше людей.

Стать одним из них просто – выбирайте книги, дарите их своим друзьям и близким и делитесь фото и видео подаренных книг в соцсетях с хештегами #денькнигодарения #даритекнигислюбовью #книгалучшийподарок.

Мы подготовили несколько советов, которые помогут сделать ваш подарок актуальным и своевременным.

Интересы и увлечения. Угодить человеку, страстно увлечённому, довольно просто – здесь будут кстати тематические подарочные издания – новинки или редкие издания признанных мастеров. Новости по теме. Экранизации кино и сериалов по мотивам книг, литературные премии – бесценный источник идей для подарка. Издательства дают подсказки: новинка в серии «Жизнь прекрасна!» – это буквально пожелание в твёрдой обложке, а книга из цикла «Интеллектуальный бестселлер» подойдёт любителям остросюжетных историй. События в жизни. Книжный магазин поддержит любое важное событие дорогого вам человека – тех, кто ждёт ребёнка или собирается делать ремонт, завёл собаку или купил абонемент в танцевальную студию, готовится к поездке в новую страну или только вернулся из грандиозного путешествия. Вспомните, что важного и примечательного произошло в последнее время у близкого вам человека, и он по достоинству оценит вашу внимательность. Подсказки в разговорах. Любая деталь может дать подсказку. Какие книги рекомендует человек, которым ваш друг восхищался? Как помочь разобраться в инвестициях, которыми он заинтересован? Даже если ваше общение сводится к жалобам на нехватку времени – поищите книгу по тайм-менеджменту, пособие для заботы о себе, техникам восстановления энергии. Книги-пожелания. Иногда самое главное видно издалека. Новый роман Франсуазы Бурден «Глядя на море» подойдёт тем, кто скучает по песчаным пляжам. Книга об отношениях под тёплым названием «С тобой я дома» станет признанием особенному человеку. А романтическая проза «Давай любить друг друга» скажет всё за вас.

Вот ещё 5 книг из «Читай-города», которые станут хорошим подарком.

Книжная жизнь Нины Хилл, Ваксман Э.

Люди особенно любят книги о таких же, как они сами. Нина Хилл – сотрудница книжного магазина – больше всего любит оставаться одна, чтобы отправиться в очередное книжное путешествие. Но привычная жизнь интроверта заканчивается, когда обнаруживается, что у Нины есть целая куча шебутных родственников, о которых она ничего не знала. Но они твёрдо намерены стать с ней одной семьей.

Жили-были старик со старухой, Катишонок Е.

Всем известно, что, в отличие от сказок, в жизни случается всякое. Герои романа лауреата премии «Ясная Поляна» Елены Катишонок остаются вместе и в горе, и в радости. Потому что они семья. Это реальная история про «жили долго и счастливо», оставляющая надежду на лучшее.

Конан Дойль на стороне защиты. Подлинная история, повествующая о сенсационном британском убийстве, ошибках правосудия и прославленном авторе детективов, Фокс М.

Артур Конан Дойль – легендарная личность и один из самых известных писателей, работавших в жанре детектива. Однако мало кто знает, что он был общественным деятелем, защитником несправедливо осуждённых. Журналист Маргалит Фокс написала книгу, в которой автор Шерлока Холмса спасает от смертной казни своего друга методом расследования из знаменитых детективов.

Пастернак. Заложник вечности, Быков Д.

Написанное с любовью и вниманием к личности исследование классики об одном из самых значимых русских поэтов XX века Борисе Пастернаке рассказывает не только о его жизни и творчестве в новой трактовке романа «Доктор Живаго», сыгравшего роковую роль в его жизни, но и открывает богатство внутреннего мира в его эмоциях и поступках.

Сториномика: Маркетинг, основанный на историях, в пострекламном мире, Макки Р., Джерас Т.

Маленькие дети и серьёзные взрослые любят интересные истории. Сторителлинг стал одним из главных инструментов продвижения товаров, услуг и личных брендов. Удерживать внимание, увлекательно рассказывать, интриговать и заставлять ждать развязки – навыки, которые помогут вам не только стать звездой в любой компании, но и построить карьеру, найти свою аудиторию и реализовать самые амбициозные планы.