Клиенты МТС Банка помогли сократить потребление пластика на 7,5 тонн в 2021 году

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МТС Банк сократил потребление пластика на 7,5 тонн по итогам 2021 года за счет роста выдачи виртуальных банковских карт. Клиенты банка оформили более 1,5 млн виртуальных карт за прошлый год, эмиссия выросла практически в 4,5 раза по сравнению с 2020 годом.

Такому росту способствовали развитие цифровых технологий банка, запуск рекламной кампании «Будущее без пластика» про осознанное потребление, а также появление новых каналов оформления карт. В 2021 году у клиентов МТС Банка появилась возможность оформить цифровые карты в таких популярных мессенджерах, как WhatsApp и Telegram, что стало особенно востребовано в пандемию.

«МТС Банк осознает важность экологических вызовов и активно информирует клиентов и сотрудников об ответственном потреблении. Так, полтора года назад мы запустили ТВ-ролик «Будущее без пластика» в поддержку виртуальной карты MTS Cashback. Герой обнаружил, что в его собственных карманах скопилось немало лишнего пластика – многочисленные банковские карты, которые становятся ненужными с приходом виртуальных карт. Помимо заботы об экологии, герой открывает для себя выгоду кешбэка и мгновенное оформление без похода в банк. Тогда это было в новинку, а сейчас виртуальные карты стали повседневной частью жизни наших клиентов», − сказал вице-президент по стратегии МТС Банка Сергей Ульев.

В МТС Банке ожидают, что в 2022 году популярность виртуальных карт будет стабильно расти. Всё больше клиентов банка видят преимущества таких карт без пластикового носителя. Три года назад лишь некоторые пользователи начинали интересоваться виртуальными картами, а сейчас клиенты банка легко их токенизируют, умеют привязывать к телефону или другому умному устройству, расплачиваться в одно касание, а также пополнять и снимать деньги в банкоматах.

Такая карта очень удобна в повседневном использовании: не выпадет из кошелька, мошенник не вытащит её из кармана, вы не улетите без неё в отпуск. Карта всегда с клиентом в мобильном телефоне и приложении. Безопасность каждой транзакции гарантирует встроенная технология антифрод-токенизации.