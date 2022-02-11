"Красивейшая девушка!": режиссёр Асадулин рассказал о долгой болезни Евгении Брик

Фото из Instagram Евгении Брик

Режиссёр Олег Асадулин, друг умершей на 41-м году жизни жены кинопродюсера Валерия Тодоровского, актрисы Евгении Брик, рассказал NEWS.ru о её последних годах. Он признался, что страдавшей от долгой болезни артистке было тяжело работать. За полтора года до смерти Асадулин предложил Евгении Брик сняться в его новом проекте, но та отказалась, предпочтя посвятить отведённое ей время воспитанию дочери Зои. "Женя с её талантом могла играть в разы больше. Но болезнь была долгой, и ей стало тяжело работать. Это я понял только сейчас. Полтора года назад я звал Женю в один проект, она обрадовалась моему предложению, но отказалась", — рассказал Олег Асадулин в беседе с NEWS.ru.

Режиссёр назвал Евгению Брик «умной, доброй, красивейшей девушкой» и «крутым другом, с которым никогда не скучно».

"У неё была невероятная харизма. Просто огонь! Когда она уехала в Штаты, её не хватало. Но мы надеялись, что у неё всё будет хорошо. Женя много времени посвящала воспитанию дочери Зои, в какой-то степени ради неё она пожертвовала своей карьерой, — отметил режиссёр.

Ранее сообщалось, что причиной смерти актрисы Евгении Брик, наступившей 10 февраля, стало онкологическое заболевание. Когда именно актрисе поставили этот диагноз, пока неизвестно.