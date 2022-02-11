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Непраздничная погода: синоптики дали прогноз на 14 и 23 февраля

Фото Непраздничная погода: синоптики дали прогноз на 14 и 23 февраля
Фото Непраздничная погода: синоптики дали прогноз на 14 и 23 февраля

Фото: Сиб.фм

Синоптики уже опубликовали прогноз погоды на два всеми известных праздника: 14 февраля – День святого Валентина, а также 23 февраля – День защитника Отечества. Какую погоду стоит ждать сибирякам в эти дни, выяснил Сиб.фм.

Потепление придёт в город уже в воскресенье, 13 февраля, но вместе с ним начнутся ежедневные снегопады. Самым тёплым днём станет 14 февраля – температура повысится до -5 градусов.

Морозы до -30 градусов в ночные часы прогнозируют синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра 11 и 12 февраля. Днём в Новосибирске ожидается -10...-12 градусов, ночью -21...-23 градуса, в пригороде -27...-29. При этом сохранится ясная погода без осадков.

Фото Непраздничная погода: синоптики дали прогноз на 14 и 23 февраля 2

Погода начнёт меняться в воскресенье, 13 февраля. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в этот день начнётся снегопад. Температура воздуха составит -11 градусов.

В понедельник, 14 февраля, потеплеет до -7...-10 градусов. Согласно прогнозу «Яндекса», всю следующую неделю ожидаются осадки в виде снега и колебания температуры от -8 до -16 градусов.

Фото Непраздничная погода: синоптики дали прогноз на 14 и 23 февраля 3

Сервис погоды «Фобос» уточняет, что 13 февраля в течение дня температура резко поднимется от -22 градусов до -11 градусов.

«14 февраля ожидается переменная облачность, сильный снег, сильный туман; ночью -6...-8 градусов, днём -4...-6 градусов, ветер южный, умеренный», – сообщает «Фобос».

Фото Непраздничная погода: синоптики дали прогноз на 14 и 23 февраля 4

А 22 и 23 февраля ночные температуры в Новосибирске понизятся до -8...-9 градусов. Днём температура воздуха составит -3...-4 градуса с кратковременными осадками в виде снега и мокрого снега.

24 февраля ночная температура в городе опустится до -13 градусов. Днём ожидается похолодание до -7 градусов. Согласно данным сайта новосибирского Гидрометцентра, в эти дни ожидается переменная облачность с прояснениями, временами небольшой снег.

Фото Непраздничная погода: синоптики дали прогноз на 14 и 23 февраля 5

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске ожидаются морозы до -30 градусов. Синоптики опубликовали полный прогноз погоды на февраль в Новосибирске, а также как отогреть машину в мороз: автоэксперты дали советы.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
февраль
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