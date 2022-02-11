Новикомбанк принял участие в авиационной выставке NAIS-2022

Новикомбанк

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, принял участие в 9-й национальной выставкеи форуме инфраструктурной гражданской авиации NAIS. В рамках мероприятия представители банка и ведущих авиастроительных предприятий провели переговоры по вопросам финансирования перспективных инвестиционных проектов.

Новикомбанк активно поддерживает значимые проекты в области авиастроения, отрасль занимает лидирующее место в кредитном портфеле банка. В ходе мероприятия обсуждалось финансирование проектов по поддержке авиакомпаний и развитию инфраструктуры аэропортов.

Представители банка рассказали об уникальном алгоритме взаимодействия с клиентами, суть которого заключается в сопровождении проекта на протяжении всего жизненного цикла – с начальной стадии до закрытия сделки.Новикомбанквыступает в роли «генерального конструктора» комплексного предложения, объединяющего все доступные банковские продукты, возможности рынка капитала и меры господдержки.

«Новикомбанк активно содействует развитию высокотехнологичных отраслей российской промышленности, и в том числе авиастроения. При поддержке банка реализуются проекты, направленные на наращивание инновационного потенциала отрасли, ее развитие и модернизацию. На прошедшем форуме мы с партнерами обсудили участие банка в перспективных проектах российского авиастроения. Привлекая господдержку и используя различные банковские продукты, мы разрабатываем уникальную финансовую модель для каждого партнера», — прокомментировал вице-президент Новикомбанка Саид Аминов.

Напомним, что при финансовом участии Новикомбанка реализуется один из главных проектов гражданской авиации последних лет – среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21. Также банк поддерживает своевременный выпуск новых самолетов для местных и региональных воздушных линий, в частности, ЛМС-901«Байкал», предназначенный для замены устаревшего Ан-2.

NAIS – это признанное отраслевое мероприятие в России и СНГ для профессионалов, задействованных в развитии и модернизации маршрутных сетей и инфраструктуры гражданской авиации: аэропортов, аэродромов, вертолетных центров, авиакомпаний и других эксплуатантов воздушных судов.