Новосибирск: афиша на 11, 12 и 13 февраля – Николай Цискаридзе в НОВАТе, фестиваль японского кино и легендарный концерт The Beatles в кино

Коллаж Сиб.фм, фото и видео из открытых источников

Необычайным разнообразием культурных событий и развлекательных программ порадует новосибирцев городская афиша в середине февраля.

В насыщенной событиями культурной жизни Новосибирска случаются события и вовсе не ординарные. Выступление на сцене НОВАТа народного артиста России, обладателя трёх премий «Золотая маска» Николая Цискаридзе — как это можно пропустить! Тем более когда всемирно известный танцовщик выступает на сцене в женской роли. Или трагедия великого Шекспира, сыгранная актёрами «Первого театра» с озорным хулиганством — неужели неинтересно, как могли бы выглядеть современные Монтекки и Капулетти? А ещё очень советуем не пропустить концерт одного из старейших музыкальных коллективов города — оркестра народных инструментов под управлением замечательного исполнителя и педагога Николая Самойлова.

В пятницу 11 февраля:

Один из старейших шедевров балетной классики, дошедший до наших дней — на сцене НОВАТа! Николай Цискаридзе и звёзды Михайловского театра представляют в Новосибирске балет на музыку Луи Жозефа Фердинанда Герольда «Тщетная предосторожность».

Балету, созданному французским хореографом Жаном Добервалем, уже более двухсот лет, однако история, рассказанная в танце, до сих пор восхищает неподдельными эмоциями. «Тщетная предосторожность» — это настоящая комедия, способная вызвать у публики искренние улыбки, смех и нескончаемые порывы радости и аплодисментов.

Действие балета разворачивается в английской деревне. История очаровательной Лизы, которая мечтает воссоединиться с возлюбленным, тогда как мать рассчитывает выдать её за богатого простофилю-соседа, стала основой замечательного балетного спектакля.

На сцене НОВАТа «Тщетная предосторожность» представлена в хореографии Фредерика Аштона, выдающегося классика британского балета. Свою весёлую и зрелищную версию английский хореограф создал в 1960 году для лондонского Ковент-Гардена.

Звезда спектакля — народный артист России, лауреат Государственных премий России, лауреат премии Москвы, лауреат премии «Триумф», лауреат Национальных театральных премий «Золотая Маска», обладатель приза Benois de la Danse, лауреат международных конкурсов Николай Цискаридзе.

Предоставлено НОВАТом. ФОТО СТАСа ЛЕВШИНа

НОВАТ (Красный проспект, 36), начало в 19:00

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Легендарный концерт, который меломаны не имеют права пропустить!

Оригинальную версию эпохального концерта на крыше легендарной «ливерпульской четвёрки» с субтитрами смотрите в зале IMAX в кинотеатре «Синема Парк» ТРЦ «Ройял парк». Количество сеансов ограничено!

Конец 60-х. Отношения между участниками The Beatles накалены, планы рушатся, но именно в этот период сочиняются и исполняются одни из самых знаковых песен в мире. Впервые у поклонников легендарной четвёрки есть возможность увидеть целиком последнее живое выступление The Beatles как группы — незабываемый концерт на крыше штаб-квартиры Apple Corps на Сэвил Роу, состоявшийся 30 января 1969 года.

«Синема Парк»

«Синема Парк» (РЦ «Ройял парк», Красный проспект, 101), начало в 18:30

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В субботу 12 февраля:

Фильм-выставка «Гойя — Образы из плоти и крови» смотрите в центре культуры и отдыха «Победа» в рамках показов «Арт-лекторий в кино».

Франсиско Гойя — не только самый именитый художник Испании, но и человек, предвосхитивший наступление эпохи модерна. Блестящий наблюдатель, подмечавший множество деталей будничной жизни и выступавший с тонкой критикой социального уклада, выдающийся портретист и певец тревожного прошлого Испании, Гойя поднял искусство портрета на новую высоту, и эпохальная выставка в Национальной галерее позволит заново оценить истинное величие его гения.

Используя выставку в качестве стартовой площадки, фильм отправится в исследование чрезвычайно насыщенной жизни живописца. Опираясь на личные письма Гойи, съёмки в значимых для художника местах и демонстрацию бессмертных шедевров его авторства из самых авторитетных коллекций мира, фильм создаёт завораживающий портрет художника и времени вокруг него.

Центр культуры и отдыха «Победа»

Центр культуры и отдыха «Победа» (ул. Ленина, 7), начало в 12:55

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На сцене Камерного зала филармонии выступает оркестр русских народных инструментов Николая Самойлова.

Концерт, посвящённый 70-летию народного коллектива, лауреата всесоюзных фестивалей, лауреата всероссийских и международного конкурсов оркестра русских народных инструментов Николая Самойлова при Новосибирском государственном областном доме народного творчества.

Художественный руководитель и дирижёр — заслуженный артист России, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, лауреат премии Правительства Российской Федерации «Душа России» — Николай Николаевич Самойлов.

Оркестр русских народных инструментов ДКЖ был создан в Новосибирске в 1950 музыкантом Александром Алексеевичем Ивановым на базе дома культуры «Транспортник», в его состав входили 18 человек. Оркестр принимал активное участие в культурной жизни города, участвуя в концертах как аккомпанемент хору и танцевальным коллективам.

На концерте будут исполнены произведения Гаврилина, Бабаджаняна, Рота, Легара, Кальмана, оркестровые пьесы отечественных и зарубежных авторов, арии из оперетт, неаполитанские песни и серенады.

Камерный зал филармонии

Камерный зал филармонии (Красный проспект, 32), начало в 17:00

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В воскресенье 13 февраля:

Премьерный спектакль по пьесе Уильяма Шекспира представляет «Первый театр»! Трагическую историю Ромео и Джульетты авторы спектакля превратили в остросюжетный детектив.

Хотели, как лучше — получилось, как всегда. Ставили драму Шекспира — получили комедию и детектив. Сюжет всем известен, но держит зрителя в напряжении до самого финала. Он, кстати, тот же — герои погибают один за другим.

Наши Ромео и Джульетта не похожи на голливудских красавцев. Смешные и неуклюжие, скорые на поступки — это обычные подростки. Какими они были 400 лет назад, такими остаются и сейчас. Теперь они играют в настолки, носят очки и не понимают родителей. Но сердца так же горячи, как и четыре века назад — на залитых кровью улицах Вероны.

«Первый Театр»

«Первый театр» (ул. Ленина, 24), начало в 14:00 и 18:00

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В рамках программы «Опера в кино» смотрите на экранах центра культуры и отдыха «Победа» киноверсию оперы Антонина Дворжака «Русалка».

Либретто самой известной оперы Дворжака, премьера которой состоялась в 1901 году в Праге, основано на чешском варианте старинного сказания, известного нам по «Ундине» (1811) и «Русалочке» (1837).

Этот сюжет идеально трансформируется в красочную и волшебную партитуру, в которой явственно прослеживается влияние Вагнера, в особенности лейтмотивов реки из «Кольца нибелунга». Также можно отметить значительное сходство с ещё одной замечательной «водяной» сказкой о любви и искуплении: «Садко» (1898).

Композитор всегда помнил о своих богемских корнях, и значительная часть его творческого наследия неразрывно связана с чешской историей и культурой. В последние десятилетия XX века его творчество получило новое возрождение, и в настоящее время «Русалка» является одной из двадцати наиболее популярных опер на мировой сцене.

Центр культуры и отдыха «Победа»

Центр культуры и отдыха «Победа» (ул. Ленина, 7), начало в 15:00

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Кинопремьеры недели:

Фестиваль японского кино

Угнаться за скоростью японского кинопроизводства — дело непростое. Но зрителям 55-го Фестиваля японского кино это по силам: герои картин самурайского, научно-фантастического, молодёжного и романтического жанров ярким вихрем врываются на российские киноэкраны.

Фестиваль организован Японским Фондом, Посольством Японии в России, арт-объединением CoolConnections и кинотеатром «Победа» при участии центра туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо».

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

11 февраля, начало в 19:00 — «Под открытым небом». Режиссёр — Мива Нисикава.

Миками, бывший якудза, большую часть жизни провёл в тюрьме. Он выходит на волю после тринадцати лет, отбытых по приговору за убийство. Надеясь найти давно потерянную мать, с которой он был разлучён в детстве, Миками подаёт заявку на телевизионное шоу и знакомится с молодым режиссёром Цунодой. В то же время Миками пытается найти постоянную работу и вписаться в общество. Но его импульсивный и неуступчивый характер, его неискоренимые жизненные принципы порождают конфликты в его отношениях с Цунодой и теми, кто хочет ему помочь.

12 февраля, начало в 14:00 — «Кулинарной книге посвящается». Режиссёр — Харуки Кадокава.

Трогательная история дружбы со вкусом кухни Эдо. Осака, 1802 год. На город обрушивается страшный ливень, смывая всё на своём пути. Восьмилетние Мио и Ноэ — лучшие подружки, хоть и принадлежащие к разным слоям общества, — клянутся вечно быть вместе, что бы ни случилось, но не могут противостоять разбушевавшейся стихии... Девочки теряют своих родных и на долгие годы утрачивают связь друг с другом. Однажды Мио, которая стала известным шеф-поваром, поступает специальный заказ — приготовить кушанья для самой Асахи, Великой Куртизанки. И с этого момента жизнь Мио круто изменится...

13 февраля, начало в 15:15 — «Пупелль из города дымоходов». Режиссёр — Юсукэ Хирота.

Захватывающая история про маленького мальчика Любиччи, живущего в городе, постоянно затянутом густым дымом из труб и дымоходов. Он мечтает увидеть «звёзды», о которых ему часто рассказывал отец. Как-то раз ночью, на празднике Хеллоуин, он встречает Пупелля, человечка, сделанного из мусора, и они вместе всматриваются в задымлённое небо. Так начинаются их невероятные приключения. Удивительно красивый по исполнению, с великолепной музыкой и звуковыми эффектами, анимационный фильм, созданный знаменитой токийской студией Studio 4ºC, одновременно грустный, смешной и увлекательный.

Также в выходные:

11 февраля:

- группа Pompeya — звёзды авторской музыки, поющие на английском языке в стиле диско и фанк 70-х, инди и поп-музыки 80-х и 90-х, выступавшие на одной сцене с такими знаковыми музыкантами как Ariel Pink, Neon Indian, Twin Shadow, Mac DeMarco, выступит в клубе «Ночь» (ул. Ленина, 7), начало в 20:00;

- просмотр фильма «Ещё по одной», от которого веет атмосферой веселья, но на самом деле это серьёзная философская драма с Мадсом Миккельсеном в главной роли, пройдёт на площадке пространства «Балкон» (ул. Кропоткина, 269/1), начало в 19:00.

12 февраля:

- новый сезон игры ARCTIC NOSTRA, классический вариант игры «Мафия», но в иной обёртке, когда «мирные жители» это капитаны атомных кораблей, а «мафия» это прожорливые медведи-оборотни, которые то и дело норовят опустошить запасы вашего судна, откроется в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ Новосибирска, пр. Карла Маркса, 20, к. 1, каб. 103), с 14:30 до 18:30;

- городские соревнования по строительству снежных хижин «Иглу-2022», которые станут частью традиционного зимнего фестиваля «Город эскимосов», на котором жители Новосибирска могут посоревноваться в строительстве ледяного дома, пройдут на берегу Оби (Обское море — Новосибирское водохранилище, ост. «Чемской бор», пляж «Бумеранг», ориентир — ул. Софийская, 15 к. 2). Подробная программа фестиваля.

13 февраля:

- Новосибирский Дом джаза проводит музыкальный праздник «Влюблённые в джаз», который состоится в концертном зале «Сибирский» Новосибирского музыкального колледжа им. А. Мурова (ул. Ядринцевская, 46), начало в 17:00, вход свободный;

- спектакль «Песнь песней Марины» от театра «Струна», в основе которого письма Марины Цветаевой к другу её мужа Сергея Эфрона Константину Родзевичу, с которым у них был бурный роман в Праге в 1923 году, пройдёт в Театральном зале Новосибирского государственного художественного музея (ул. Свердлова, 10), начало в 17:00.