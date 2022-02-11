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общество

Спрос на презервативы и наручники вырос Новосибирске к Дню Валентина 14 февраля

Фото Спрос на презервативы и наручники вырос Новосибирске к Дню Валентина 14 февраля
Фото Спрос на презервативы и наручники вырос Новосибирске к Дню Валентина 14 февраля

Фото Густаво Зырянова

В преддверии Дня святого Валентина жители Новосибирской области массово начали скупать наручники для любовных игр и презервативы. Спрос на эти товары вырос в разы, говорят продавцы.

Жители Новосибирской области в 2022 году активно готовятся отмечать День святого Валентина. Об этом свидетельствует резко возросший спрос на определённые товары.

В интернет-магазине Wildberries сообщили, что с 26 января по 8 февраля новосибирцы заказали на 254 % больше валентинок, чем за аналогичный период 2021 года, и на 139 % больше мягких игрушек.

«Впервые в этом году хитом продаж стали не только плюшевые мишки и зайчики, с которыми ассоциируется этот праздник, но и большой голубь в образе посланника любви, ставший новым мемом и звездой соцсетей», — отметили в пресс-службе Wildberries.

Также в преддверии Дня всех влюблённых в регионе вырос интерес к товарам, помогающим создать романтическую обстановку. Например, количество заказов свечей выросло на 103 %, бомбочек для ванн — на 168 %, воздушных шаров в виде сердечек — на 130 %.

Жительницы Новосибирской области заказали на 198 % больше праздничного красного нижнего белья, а спрос на бархатные бельевые комплекты взлетел в 6,5 раза.

Фото Спрос на презервативы и наручники вырос Новосибирске к Дню Валентина 14 февраля 2

Востребованность презервативов увеличилась на 95 %, а наручники стали покупать чаще в 19 раз.

Напомним, в 2021 году праздновать День святого Валентина планировали только 13 % опрошенных россиян. Данных по текущему году пока нет, но, судя по интересу к специфическим товарам, отмечать праздник будут больше граждан.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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