По 10000 рублей на карты «Мир» в апреле 2022 года: правительство подготовило для пенсионеров праздничную выплату

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Пенсионный эксперт Сергей Власов считает, что возможна новая единовременная выплата пенсионерам по итогам I квартала 2022 года. Надежд на новую выплату добавляет приближающееся послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В ходе таких мероприятий зачастую объявлялось о социальных выплатах.

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, что в последнее время стали чаще говорить о новой единовременной мере финансовой поддержки для пожилых россиян. По мнению экономистов, правительство может назначить выплату по итогам I квартала 2022 года в связи с ростом инфляции.

«Наиболее эффективным механизмом в этом плане являются единовременные выплаты. Мы это видели прошлой осенью, когда по поручению президента пенсионеры получили по 10 тысяч рублей», – цитирует Власова сайт gazeta.spb.ru.

Президент РФ Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию в начале 2022 года. В ходе своих посланий в 2020 и 2021 годах президент объявлял о масштабных социальных выплатах. По итогам послания президента РФ в 2020 году ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет стали получать семьи, чьи доходы не превышают прожиточного минимума на человека.

Фото kremlin.ru

В апреле 2021 года при оглашении послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что с 1 июля в стране вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях. Но ещё более масштабной стала выплата 10000 рублей семьям, где дети готовятся к школе, произведённая в августе 2021 года.

В большинстве случаев социальные выплаты поступают россиянам на карту платёжной системы «Мир».

Напомним, ранее Владимир Путин уже давал понять, что в 2022 году возможны новые социальные выплаты. «При возможности – запускать дополнительные меры поддержки наших граждан, прежде всего семей с детьми, как мы это уже делали в текущем году.

В том числе имею в виду и единовременные выплаты семьям, в которых растут школьники, а также всем российским пенсионерам,

военнослужащим, курсантам, сотрудникам правоохранительных органов», – заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 28 сентября 2021 года в ходе обсуждения бюджета 2022 года.