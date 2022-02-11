Почти 60 домов остались без тепла из-за коммунальной аварии в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске десятки многоквартирных домов, детские сады и поликлиники были отключены от теплоснабжения из-за коммунальной аварии в Ленинском районе.

11 февраля часть жителей Ленинского района Новосибирска остались без тепла в 26-градусный мороз. Ночью от теплоснабжения были отключены 53 многоквартирных дома, пять детских садов и два медицинских учреждения. Причиной тому стала коммунальная авария, произошедшая на участке теплосети, расположенной на улице Широкой.

В пресс-службе ресурсоснабжающей организации СГК заявили, что на месте аварии был обнаружен дефект тепломагистрали. В настоящее время последствия ЧП устраняет бригада специалистов. Ожидается, что к 12:00 зона отключения будет сужена.

Ночью 11 февраля температура воздуха достигала -26 градусов ниже нуля. В настоящее время столбики термометра поднялись до отметки -22...-24 градуса.

Напомним, 8 января на улице Чаплыгина в Новосибирске произошла коммунальная авария, в результате которой от теплоснабжения были отключены 117 зданий.