Поэтапный выход из общешкольного карантина в Новосибирской области начинается 14 февраля

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14 февраля в образовательных учреждениях региона начнётся поэтапный выход из общешкольного карантина по коронавирусу – 1-е классы выходят с каникул, а 9 и 10-е классы переходят с дистанционного на очный формат обучения.

В ходе заседания оперштаба по деятельности государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области в 2021-2022 учебном году, обсуждались вопросы вывода школьников на очное обучение, соблюдения мер безопасности в образовательных организациях, продолжения экспресс-тестирования на коронавирус 11-классников и вакцинации в системе образования.

По словам заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова, поэтапный выход образовательных организаций из всеобщего школьного карантина по коронавирусу на неделе с 14 по 18 февраля позволит сдержать рост заболеваемости среди школьников, вывести детей в обычный формат обучения и оценить обстановку для принятия последующих решений по выводу детей в школы. У руководителей образовательных учреждений остаётся право регулировать процесс выхода классов на очное обучение в зависимости от ситуации по заболеваемости. Соответствующее письмо министерства образования региона будет направлено в школы.

Принятые решения будут действовать на следующей неделе при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований.

Как рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, с 14 февраля на очный режим обучения выводятся 9 и 10 классы, 1-е классы возвращаются с каникул, 1-4 классы, а также 11-е классы продолжают обучение в очном формате, 5-8 классы продолжают дистанционную форму обучения. Организации дополнительного образования будут работать в штатном режиме. Так, на дистанционном формате обучения остаются около 95 тысяч школьников региона, или 26 % от общего количества.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова обратила внимание на то, что разобщение в детских коллективах в связи с введением общешкольного карантина и перевода школьников на дистанционное обучение показало снижение обращений в медучреждения детей определённых возрастных категорий. Поэтапный выход на очное обучение позволит убавить нагрузку на систему здравоохранения.

Решение о выводе школьников на очное обучение поддержали представители Новосибирска и других муниципальных образований региона. Как считает начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев, постепенный вывод школьников на очное обучение – это единая позиция муниципалитетов, правительства региона, руководителей образовательных организаций области, которая поможет контролировать ситуацию по заболеваемости коронавирусом среди школьников.

В зависимости от развития ситуации в конце следующей недели будет рассмотрено решение о дальнейшем выходе на очное обучение учеников других классов.