Портфель розничных кредитов ВТБ в Новосибирской области превысил 140 млрд рублей

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В 2021 году банк ВТБ предоставил жителям Новосибирской области более 72,3 млрд рублей заёмных средств, это на 22 % больше результата предыдущего года. Портфель кредитов физлиц ВТБ в регионе за год также вырос на 22 % и превысил 140 млрд рублей.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, на ипотеку приходится более половины объёма выдач кредитных продуктов частным клиентам. За 2021 год этим инструментом воспользовались около 16 тысяч новосибирских семей, получив в ВТБ жилищных кредитов на сумму свыше 43,4 млрд рублей – на 30 % больше, чем в 2020 году. Ипотечный портфель банка в регионе вырос на четверть и превысил 96,6 млрд рублей.

Одним из драйверов роста рынка ипотеки в 2021 году стала программа господдержки, действующая с 2020 года. В рамках программы с момента её старта ВТБ провёл в Новосибирской области 6,2 тыс. сделок почти на 15,8 млрд рублей. «Семейной ипотекой» в прошлом году воспользовались свыше 900 клиентов банка в регионе, оформив кредиты более чем на 3 млрд рублей. В 2021 году доля госпрограмм в региональных выдачах ипотеки ВТБ составила около 30 %.

Остаются востребованы и кредиты наличными. В прошлом году около 39 тысяч жителей Новосибирской области оформили в ВТБ нецелевые кредиты почти на 28 млрд рублей. По сравнению предыдущим годом объём выдач в данном сегменте увеличился на 12 %. Портфель кредитов наличными вырос на 16 %, до 39,1 млрд рублей.

В сегменте автокредитования объём выдач превысил 870 млн рублей, портфель кредитов на покупку автомобилей по итогам года составил 1,3 млрд рублей.

Портфель кредитных карт ВТБ в регионе с начала года вырос на 15 %, превысив 3 млрд рублей.

Портфель привлечённых средств розничных клиентов ВТБ в Новосибирской области за 2021 год вырос на 16 % и превысил 100 млрд рублей. В сегменте классических пассивов с начала года объём средств физлиц на счетах ВТБ в регионе увеличился на 15 % и превысил 64 млрд рублей. Объём вложений клиентов ВТБ в инвестиционные продуты за год прирос на 18 %, до 36 млрд рублей.

«В рамках реализации ESG-стратегии ВТБ продолжает активно внедрять цифровые продукты и сервисы. Так, например, доля ипотечных заявок, поданных клиентами банка в Новосибирской области онлайн, увеличилась с 30 процентов в начале 2021 года до 50 процентов в декабре. Число пользователей «ВТБ Онлайн» в нашем регионе за год выросло на четверть и, по последним данным, превысило 320 тысяч человек. Все отделения ВТБ работают по принципу «безбумажного офиса» – подписание документов клиентами осуществляется в электронном виде с помощью цифровой подписи. В 2022 году драйверами роста нашего бизнеса станут активизация работы с молодёжью, пенсионерами и семьями с детьми, а также развитие партнёрских проектов», – отмечает управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.