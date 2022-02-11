Прибыль ВТБ Лизинг выросла на 8% в 2021 году

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Чистая прибыль ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) по итогам 2021 года составила 14,8 млрд руб., это на 8% выше показателя 2020 года по данным сегментной отчетности лизингового бизнеса группы ВТБ по стандартам МСФО. Консолидированный портфель договоров финансовой и операционной аренды вырос на 12%, до 499,6 млрд руб. Выручка компании составила 62,1 млрд руб., что на 7% больше, чем в предыдущем году.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, за 2021 год ВТБ Лизинг заключил 37 тысяч договоров, количество клиентов компании превысило 28 тысяч. Объем нового бизнеса достиг почти 234 млрд руб. (с НДС), что на 63% больше, чем в 2020г. 42% пришлось на сегмент легковых и грузовых автомобилей, 29% на железнодорожную технику, 21% — на спецтехнику.

Самые крупные сегменты в консолидированном портфеле ВТБ Лизинг — это ж/д техника (189,4 млрд руб., или 38%) и авиационный транспорт (161 млрд руб., или 32%). Доля грузового транспорта увеличилась до 8% (40,9 млрд руб.), легковые автомобили и спецтехника вносят примерно одинаковый вклад в размере 7% (соответственно 37,3 и 34,8 млрд руб.).

"Прошлый год был для нашей компании удачным, финансовые показатели это подтверждают. Мы продолжили наращивать бизнес в приоритетном направлении автолизинга с фокусом на грузовой транспорт и спецтехнику, а также развивать традиционно сильный железнодорожный сегмент. Отвечая на запрос рынка, увеличиваем объемы финансирования ИТ и телекоммуникационного, а также медицинского оборудования. При этом большое значение придаем сбалансированности своего лизингового портфеля и внедряем технологические решения для более гибкой настройки скоринговой модели, повышения привлекательности продуктового предложения и ускорения бизнес-процессов. В конечном итоге все наши улучшения направлены на то, чтобы компании могли быстро и максимально просто получить технику и оборудование для развития своего бизнеса», — прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.