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экономика

Рост погрузки угля в Новосибирской области в январе составил 31 %

Фото Рост погрузки угля в Новосибирской области в январе составил 31 %
Фото Рост погрузки угля в Новосибирской области в январе составил 31 %

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Объём погрузки каменного угля со станций Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области в январе 2022 года составил 1,2 млн тонн, что на 31 % больше, чем в январе прошлого года. Основная часть угля погружена на станциях Евсино и Линёво.

В том числе погрузка угля на экспорт в январе в регионе превысила 1 млн тонн, что на треть превысило показатель января 2021 года. Среди основных импортёров такие страны, как:

  • Индия – 867 тыс. тонн;
  • Китай – 179 тыс. тонн.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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