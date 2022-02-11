Рост погрузки угля в Новосибирской области в январе составил 31 %

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Объём погрузки каменного угля со станций Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области в январе 2022 года составил 1,2 млн тонн, что на 31 % больше, чем в январе прошлого года. Основная часть угля погружена на станциях Евсино и Линёво.

В том числе погрузка угля на экспорт в январе в регионе превысила 1 млн тонн, что на треть превысило показатель января 2021 года. Среди основных импортёров такие страны, как: