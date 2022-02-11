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Скорый поезд Новокузнецк – Новосибирск дополнительно будет курсировать 23 февраля

Фото Скорый поезд Новокузнецк – Новосибирск дополнительно будет курсировать 23 февраля
Фото Скорый поезд Новокузнецк – Новосибирск дополнительно будет курсировать 23 февраля

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Скорый поезд №857/858 сообщением Новокузнецк – Новосибирск будет дополнительно курсировать в праздничный день, 23 февраля, в связи с повышенным спросом пассажиров на поездки по данному маршруту.

Расписание состава не изменится: отправление со станции Новокузнецк в 6:57, прибытие на станцию Новосибирск-главный в 13:00. В обратном направлении поезд отправляется со станции Новосибирск-главный в 15:11, прибывает на станцию Новокузнецк в 21:22. Время указано местное.

Билеты можно приобрести на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в кассах железнодорожных вокзалов за 10 суток до отправления поезда.

Отметим, что перед отправлением в рейс вагоны поезда проходят обязательную санитарную обработку специальными дезинфицирующими средствами. Проводники работают в средствах индивидуальной защиты, в пути следования каждые два часа проводится обработка поверхностей (ручки, поручни, столики, подоконники и санитарные комнаты). Компания «Кузбасс-пригород» просит пассажиров соблюдать масочный режим на всем пути следования.

С расписанием скорого поезда №857/858 можно ознакомиться на сайте компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», по телефону диспетчера 8-800-700-2501 или в железнодорожных кассах.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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