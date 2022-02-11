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Светская львица из Москвы оказалась владелицей ТЦ «Апельсин» в Новосибирске

Фото Светская львица из Москвы оказалась владелицей ТЦ «Апельсин» в Новосибирске
Фото Светская львица из Москвы оказалась владелицей ТЦ «Апельсин» в Новосибирске

2gis.ru

Экс-руководитель пресс-службы певицы Кати Лель Елена Певзнер оказалась владелицей торгового центра «Апельсин», расположенного у железнодорожного вокзала в Новосибирске.

В Новосибирске торговым центром «Апельсин» у железнодорожного вокзала владеет ЗАО «Стройградинвест», среди акционеров которого значится известная московская светская львица Елена Певзнер. По данным сайта rusprofile.ru, бизнес-леди также управляет сетью химчисток в Москве и долями в различных компаниях. Ранее госпожа Певзнер работала в федеральных СМИ под фамилией Ломакина, также в её биографии был период деятельности в качестве пресс-секретаря певца Игоря Саруханова и Кати Лель.

Елена Певзнер – не единственная известная личность, владеющая коммерческой недвижимостью в Новосибирске.

К примеру, совладельцами ТК «Река» на речном вокзале являются Размик Смоян и Виталий Штабный. Последний владеет также долями в 44 компаниях.

Как пишет «АиФ-Новосибирск», ТЦ «Москва» владеет ЗАО «Труд», акционерами которого выступают братья Владимир и Пётр Степановы. С 2020 года «Труд» занимается заключением государственных контрактов по сдаче в аренду нежилых помещений. Компания владеет проектами БЦ «Кобра», «Зелёные купола», «Манхэттен», «Бонанза».

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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