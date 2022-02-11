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В Новосибирске 85-летнюю пенсионерку госпитализировали в больницу с отравлением после пожара

Фото В Новосибирске 85-летнюю пенсионерку госпитализировали в больницу с отравлением после пожара
Фото В Новосибирске 85-летнюю пенсионерку госпитализировали в больницу с отравлением после пожара

Фото ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Новосибирске пожарные спасли из горящей квартиры 85-летнюю пенсионерку, женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Вечером 10 февраля в Новосибирске произошёл пожар в многоэтажном жилом доме по улице Кропоткина в Заельцовском районе. В горящей квартире спасатели обнаружили 85-летнюю пенсионерку – жильё сильно пострадало от огня. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре в девятиэтажном доме поступило в дежурную службу в 20:28. На место в течение 7 минут прибыл первый пожарный расчёт из спасательной части № 5. Они обнаружили, что возгорание произошло в квартире на шестом этаже.

Фото В Новосибирске 85-летнюю пенсионерку госпитализировали в больницу с отравлением после пожара 2

Квартира была полностью заполнена дымом, внутри спасатели обнаружили женщину 1936 года рождения. Огнеборцы эвакуировали пенсионерку и передали бригаде скорой помощи. Её госпитализировали в медучреждение с отравлением продуктами горения.

Спустя 20 минут пожарные полностью ликвидировали открытое горение. По данным МЧС, огнём были повреждены вещи на площади 10 «квадратов». По предварительным данным, пожар произошёл из-за замыкания электрического выключателя в коридоре перед кухней.

Напомним, ранее в посёлке под Новосибирском в пожаре погиб 60-летний мужчина. Его тело обнаружили огнеборцы во время тушения. По данному факту проводится доследственная проверка.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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