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В Новосибирске мужчина умер на автобусной остановке

Фото В Новосибирске мужчина умер на автобусной остановке
Фото В Новосибирске мужчина умер на автобусной остановке

Сиб.фм

В Новосибирске пожилой мужчина умер на автобусной остановке.

В Новосибирске на остановке общественного транспорта в Юго-Западном жилмассиве нашли тело мужчины. Причина его смерти устанавливается.

Тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти прохожие обнаружили в пятницу, 11 февраля, на остановке общественного транспорта в Юго-Западном жилмассиве. По словам новосибирцев, пожилой человек сидел на остановке и выглядел слишком бледным. Обнаружив, что у мужчины нет пульса, прохожие вызвали скорую помощь, передает АиФ-Новосибирск.

Позже осведомленный источник на городской станции СМП подтвердил факт смерти мужчины. А вот причины смерти будут известны только после вскрытия.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске пожилого мужчину убили на остановке электрички. Тело мужчины также нашли прохожие.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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