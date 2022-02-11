В Новосибирске проводят реконструкцию коллектора

Фото предоставлено мэрией Новосибирска

В Октябрьском районе продолжается модернизация 255-метрового участка правобережного коллектора, через который проходит большая часть всех городских и пригородных стоков. После ремонта срок службы коллектора будет продлён ещё на 70 лет. Мэр Анатолий Локоть проконтролировал ход реконструкции.

По словам мэра Анатолия Локтя, система водоотведения жизненно важна для Новосибирска, без её чёткой работы город существовать не может. Правобережный коллектор построен в 1960-70-е годы и пролегает на глубине 11 метров. По прошествии времени началась эрозия, ускорились процессы разрушения. «Чтобы понимать принципиальную важность этого объекта, достаточно представить: если на коллекторе произойдёт обвал, это остановит жизнедеятельность сразу нескольких территорий города – Октябрьского, Первомайского, Советского районов, а также Бердска и Кольцово. Исторически сложилось так, что резервных линий для коллекторов сточных вод в Новосибирске нет. Поэтому сейчас очень важно реконструировать коллектор», – подчеркнул мэр Локоть.

Коллектор, проходящий по ул. Московской, является частью основного коллектора системы канализации правобережной части Новосибирска, при этом протяжённость этого участка составляет 2 км.

В 2019 году был восстановлен участок коллектора от ул. Грибоедова до ул. Бориса Богаткова протяжённостью 1,16 км. Для ремонта был применён метод «труба в трубу» с использованием полиэтиленовых спиральновитых труб диаметром 1500 мм. Межтрубное пространство заполнялось специальным раствором.

По этой же технологии проводят реконструкцию на новом участке – от ул. Бориса Богаткова до ул. Маковского.

«Бетонные коллекторы, которые мы сегодня эксплуатируем и вынуждены восстанавливать, были рассчитаны на 30-40 лет работы. Этот прослужит ещё лет 70, не меньше», – сообщил директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил.

Строительно-монтажные работы и реконструкцию камер коллектора проводит ООО «Современные системы реновации». Они должны завершиться в июле 2022 года.