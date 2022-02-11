В Новосибирске студент собирает деньги на операцию матери с раком мозга

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19-летний студент из Новосибирской консерватории собирает деньги на сложную операцию для своей матери с раком мозга.

В Новосибирске студент консерватории Иван Серкин собирает деньги на лечение 47-летней матери Александры Серкиной. У женщины внезапно начала прогрессировать опухоль головного мозга. На сложную операцию требуется около 5 млн рублей. Об этом молодой человек рассказывает на личной странице в Instagram.

Парень объяснил, что его мама с детства является инвалидом по опухоли ствола головного мозга. По словам Ивана, долгие годы болезнь не давала о себе знать, однако в апреле 2021 года Александра упала и ударилась головой. Сын предполагает, что именно это спровоцировало рост доброкачественного образования ствола головного мозга, которое переросло в глиобластому высокой степени злокачественности.

В момент инцидента женщина жила в посёлке в Республике Якутия, а её сын учился в Новосибирске. В июле прошлого года, когда матери стало совсем плохо, Иван отвёз её в райцентр в Ленск. Однако врачи заявили, что опухоль неоперабельная. Тем не менее в Новосибирске хирурги смогли установить женщине шунт.

Несколько медучреждений отказали Александре в проведении операции, однако она получила согласие в частной клинике в Москве. Только одна консультация нейрохирурга обошлась семье Серкиных в 17 тысяч рублей. Стоимость самого вмешательства будет стоить около 5 млн рублей. Пока пациентка находится в коме в стабильно тяжёлом состоянии на аппарате ИВЛ.

Иван рассказал, что он собрал на операцию уже 3 млн 180 тысяч рублей благодаря неравнодушным людям. Также он сам работал курьером, чтобы продолжать копить деньги. Сейчас он учится в Новосибирской консерватории на 3-м курсе.

Мать Ивана находится в клинической больнице № 15 им. Филатова в Москве. У женщины также есть 7-летний сын, оба ребёнка хотят, чтобы их мама выжила. Однако для этого необходимо в кратчайшие сроки собрать оставшуюся сумму на операцию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иван Серкин (@inserkin)

Напомним, ранее жители Новосибирска смогли собрать деньги на операцию девочке с огромной опухолью на лице.