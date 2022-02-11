«Телефон отключён с 10 февраля»: под Новосибирском таинственно пропала 21-летняя девушка

Фото из группы «ЛизаАлерт Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте»

Под Новосибирском с 10 февраля ищут 21-летнюю невысокую девушку с чёрным рюкзаком – Александру Бородкину.

В пятницу, 10 февраля, в Новосибирской области пропала 21-летняя Александра Бородкина, жительница села Алексеевка в Толмачёвском сельсовете. Как рассказала Сиб.фм руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских, в день пропажи девушка ушла на работу и не вернулась.

Волонтёры сообщили, что с 10 февраля местонахождение Александры неизвестно. Девушку ищут по следующим приметам: рост 150-155 сантиметров, телосложение плотное, волосы русые, глаза зелёные, носит очки. В день пропажи на ней была светло-оливковая куртка с капюшоном, чёрные брюки, чёрные полуботинки и серая шапка. С собой у пропавшей был чёрный рюкзак.

Как рассказала руководитель поискового отряда, девушка 10 февраля ушла на работу и не вернулась. Александра живёт в селе, но работает в городе и каждый день ездит домой на автобусе. Но в один из дней она просто не вернулась, больше её никто не видел, след оборвался.

«Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8 (800) 700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112», – просят в ПСО «ЛизаАлерт».

Напомним, что в Новосибирске уже неделю разыскивают 15-летнего рыжего мальчика – Даниила Дьякова. 4 февраля школьник отпросился у родственников погулять, а друзьям сказал, что пошёл домой, больше его никто не видел. По данным волонтёров ПСО «ЛизаАлерт», подросток не в первый раз уходил из дома.