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Выходной 23 февраля: когда зачислят пенсию в феврале из-за нерабочих и праздничных дней

Фото Выходной 23 февраля: когда зачислят пенсию в феврале из-за нерабочих и праздничных дней
Фото Выходной 23 февраля: когда зачислят пенсию в феврале из-за нерабочих и праздничных дней

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Государственный праздник День защитника Отечества в 2022 году выпадает на среду, 23 февраля. Среда будет выходным днём, но в длинные выходные праздник не переходит. Пенсии и пособия выплатят по графику или на день раньше.

Длинные выходные возникают при переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничных дней, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ. Среда, 23 февраля 2022 года, не сопровождается длинными выходными, только предыдущий рабочий день, 22 февраля, сокращён на один час.

По закону пенсии и социальные пособия выплачиваются не позднее назначенного числа. Поэтому, если по графику выплата пенсии выпадает на 23 число, выплата должна быть произведена не позднее 22 февраля.

Фото Выходной 23 февраля: когда зачислят пенсию в феврале из-за нерабочих и праздничных дней 2

У российских пенсионеров три способа получения денег: через банк на карту, в отделении «Почты России» или на дом из рук почтальона. «Почта России» и кредитные организации будут работать 23 февраля по графику выходного дня, остальные дни – как обычно.

Всего в 2022 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней. Длинные выходные предстоят в 2022 году пять раз и начнутся в марте. Из-за переноса нерабочей субботы (5 марта) на понедельник (7 марта) отдыхать будем с 6 по 8 число.

Напомним, что майские каникулы выпадают на период с 30 апреля по 3 мая, вторые майские выходные будут ещё длиннее – с 7 по 10 мая. В июне страна не будет работать с 11 по 13 число. В ноябре – с 4 по 6 число.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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