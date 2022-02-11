Wink расскажет историю о знаменитом шахматном поединке в фильме «Чемпион мира»

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

С 10 февраля на Wink можно посмотреть одну из самых обсуждаемых российских премьер – фильм «Чемпион мира» (6+). В то время как весь мир следит за сверхскоростными соревнованиями на зимней Олимпиаде, онлайн-кинотеатр приглашает на показ поклонников шахмат – спорта, в котором скорость измеряется иначе, но вкус победы ощущается так же ярко.

В основе сюжета фильма – знаменитый матч между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на титул гроссмейстером Виктором Корчным, который проходил в филиппинском городке Багио в 1978 году и продлился три месяца. Поединок был завершён победой Карпова – он вошёл в число величайших шахматных матчей, став одним из самых политизированных в условиях холодной войны. Корчной был четырёхкратным чемпионом СССР по шахматам, но в 1976 году не стал возвращаться в страну, оставшись в Швейцарии после одного из турниров.

Режиссёр Алексей Сидоров («Бригада», «Бой с тенью») подробно изучил биографии шахматистов и документальную хронику, а для консультаций привлёк эксперта – куратора Музея шахмат, кандидата в мастера спорта и кандидата исторических наук Дмитрия Олейникова. Перед съёмками создатели фильма встречались с Анатолием Карповым, который ознакомился со сценарием и пообщался с актёром Иваном Янковским, воссоздавшим образ 27-летнего чемпиона. Виктора Корчного сыграл Константин Хабенский, воплотив на экране противоречивый и эмоциональный портрет опытного соперника. Оба актёра провели много времени над шахматной доской. Первую партию матча из 18 ходов они разобрали, выучили и сыграли на экране по памяти.

По словам директора по контентной политике «Ростелекома» Александра Косарима, накал страстей превращает картину «Чемпион мира» из спортивной драмы в настоящий психологический триллер. «Режиссёрские ходы и современные технологии помогают визуализировать сложный мыслительный процесс шахматистов, добавляя сюжету остроты и современности. В дни, когда миллионы зрителей переживают за наших на зимних Олимпийских играх, киноистория великой шахматной победы станет вдохновляющим примером для спортсменов и болельщиков», – отмечает он.