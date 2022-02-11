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Yota отменяет трафик на IVI, Spotify и TikTok в День святого Валентина

Фото Yota отменяет трафик на IVI, Spotify и TikTok в День святого Валентина
Фото Yota отменяет трафик на IVI, Spotify и TikTok в День святого Валентина

Фото pixabay.com

14 февраля Yota признаётся в любви к своим клиентам и не будет считать трафик на онлайн-кинотеатр IVI, музыкальный сервис Spotify и приложение TikTok, чтобы каждый смог посмотреть любимый фильм, послушать новый музыкальный альбом и сполна насладиться этим вечером.

«Для кого-то 14 февраля – это долгожданный День всех влюблённых и один повод для свидания с любимым человеком, для других же – самый обыкновенный день. Мы решили обнулить трафик на наиболее популярные в своих категориях приложения – IVI, Spotify и TikTok – и надеемся, что это порадует наших клиентов вне зависимости от наличия второй половинки. С Yota можно посмотреть фильм, послушать музыку или зависнуть в TikTok и не переживать о потраченном трафике», – прокомментировала Ирина Пюскюлян, директор по маркетингу Yota.

Пользователи мобильного оператора Yota всегда могут выбрать точное количество минут и гигабайтов в пакете, а также приобрести безлимитный доступ к любимым мобильным приложениям: «ВКонтакте», Facebook + Facebook Messenger, Instagram, Telegram, WhatsApp, Viber, Skype, YouTube, а также многим другим.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Yota
день святого валентина
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