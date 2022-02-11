ТНТ

Комедийный дуэт из Новосибирска принял участие в шоу Comedy Баттл.

Юмористки из Новосибирска приняли участие в шоу Comedy Баттл. Участница дуэта «Иванова Боброва» рассказала, зачем они вернулись на шоу и чем их выступление понравилось комику Ивану Абрамову.

«В этом году мы пришли на проект уже более осознанно, понимая, над чем нужно работать. Даже вопроса не стояло, идти или нет, мы просто созвонились, обсудили предстоящий кастинг, прошли и начали готовиться. В этом сезоне планка выше – мы хотим дойти до финала, а может и выиграть», – рассказала Екатерина.

Дуэт из Новосибирска «Иванова Боброва» вышел на сцену шоу Comedy Баттл на ТНТ в двенадцатом сезоне. В составе команды – Екатерина Иванова и Яна Боброва. Главный приз – 5 миллионов рублей. Пока девушки о нем только мечтают, но их номер уже понравился одному из членов жюри – известному комику Ивану Абрамову.

«Сначала Иван показался нам строгим, а потом мы поняли, что если он не смеется, то просто анализирует и обдумывает номер. Над нашим номером он смеялся», – отметила девушка.

Девушки рассказали, что стараются писать номера о том, что знакомо каждому человеку, чтобы выступления были не только смешными, но и содержали какую-то мысль.

В прошлом году дуэт «Иванова Боброва» принял участие в одиннадцатом сезоне шоу.