"Легенда № 17", "Модный приговор", "Давай поженимся" и хоккей "Канада - США" на Олимпиаде - программа передач на 12 февраля

ФОТО PIXABAY.COM

В Новосибирск пришла очередная волна морозов — в субботу и воскресенье столбики термометром опустятся ниже 28 градусов. В такую погоду лучшее решение — провести время у телевизора.

Первый канал

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:20 Лед, которым я живу

11:30 Новости

11:45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. Мужчины. 10 км. Спринт

14:42 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Фигурное катание. Танцы. ритм-танец.

17:40 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибровым

18:30 Точь-в-точь!

21:00 Время

21:20 Сегодня вечером

23:00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине

00:00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине

02:00 Наедине со всеми

02:45 Модный приговор

03:35 Давай поженимся!

04:15 Мужское/Женское.

Россия-1

08:35 Пятеро на одного

09:25 Сто к одному

10:25 XXIV Зимние Олимпийские Игры в Пекине. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км

12:00 Вести

12:20 Юмор! Юмор!! Юмор!!!

13:25 Легенда № 17

16:00 XXIV Зимние Олимпийские Игры в Пекине. Хоккей. Россия — Чехия

18:25 Привет, Андрей!

20:00 Вести в субботу

21:00 Рокировка

01:10 Лидия

03:00 XXIV Зимние Олимпийские Игры в Пекине

04:00 Белые розы надежды.

Матч ТВ

07:05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Канада — США. Прямая трансляция

09:25 Новости

09:30 XXIV Зимние Олимпийские игры

10:50 Новости

10:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м. Прямая трансляция

12:45 Все на Матч! Прямая трансляция

13:50 Новости

13:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Прыжки с трамплина. К125. Мужчины. Финал. Прямая трансляция

15:35 XXIV Зимние Олимпийские игры. Керлинг. Женщины. Россия — Япония. Прямая трансляция

16:50 XXIV Зимние Олимпийские игры. Скелетон. Женщины. 4-я попытка. Прямая трансляция

17:45 Все на Матч! Прямая трансляция

18:30 Новости

18:35 XXIV Зимние Олимпийские игры

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" — "Интер". Прямая трансляция

22:00 Все на Матч! Прямая трансляция

22:40 Новости

22:45 XXIV Зимние Олимпийские игры

01:00 Все на Матч! Прямая трансляция

01:45 XXIV Зимние Олимпийские игры

03:55 Новости

04:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Керлинг. Мужчины. Россия — Италия. Прямая трансляция.

ТНТ

09:00 СашаТаня. 15-я серия.

09:30 СашаТаня. 30-я серия.

10:00 СашаТаня. 31-я серия.

10:30 СашаТаня. 32-я серия.

11:00 СашаТаня. 33-я серия.

11:30 СашаТаня. 34-я серия.

12:00 СашаТаня. 35-я серия.

12:30 СашаТаня. 36-я серия.

13:00 Жуки. 1-я серия.

13:30 Жуки. 2-я серия.

14:00 Жуки. 3-я серия.

14:30 Жуки. 4-я серия.

15:00 Жуки. 5-я серия.

15:30 Жуки. 6-я серия.

16:00 Жуки. 7-я серия.

16:30 Жуки. 8-я серия.

17:00 Жуки. 9-я серия.

17:30 Жуки. 10-я серия.

18:00 Жуки. 11-я серия.

18:30 Жуки. 12-я серия.

19:00 Жуки. 13-я серия.

19:30 Жуки. 14-я серия.

20:00 Жуки. 15-я серия.

20:30 Жуки. 16-я серия.

21:00 Девушки с Макаровым. 5-я серия.

21:30 Девушки с Макаровым. 6-я серия.

22:00 Девушки с Макаровым. 7-я серия.

22:30 Девушки с Макаровым. 8-я серия.

23:00 Женский Стендап. 40-я серия.

00:00 300 спартанцев: Расцвет империи

01:55 Импровизация. 66-я серия.

02:45 Импровизация. 67-я серия.

03:35 Comedy Баттл. 19-я серия.

04:25 Открытый микрофон. 104-я серия.

НТВ

08:50 Поедем, поедим!

09:25 Едим Дома

10:00 Сегодня

10:20 Главная дорога

11:00 Живая еда с Сергеем Малоземовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Пять минут тишины. Возвращение

19:00 Центральное телевидение

20:20 Ты не поверишь!

21:20 Секрет на миллион. Анастасия.

23:25 Международная пилорама

00:20 Квартирник НТВ у Маргулиса. Максим Леонидов & Hippoband.

01:40 Дачный ответ

02:35 Три звезды

04:50 Сильная.

ТВ Ц

08:20 Женщины способны на все

09:25 Москва резиновая

10:00 Самый вкусный день

10:35 Ночной патруль

11:30 События

11:45 Ночной патруль

12:55 Горная болезнь

14:30 События

14:45 Горная болезнь

16:55 Шахматная королева

21:00 "Постскриптум" с Алексеем Пушковым

22:15 Право знать!

23:45 События

00:00 90-е. Всегда живой.

00:50 Удар властью. Виктор Черномырдин.

01:30 Специальный репортаж

02:00 Хватит слухов!

02:25 Прощание. Андрей Панин.

03:10 Прощание. Трус, Балбес и Бывалый.

03:50 Прощание. Любовь Полищук.

04:30 Прощание. Марис Лиепа.

Рен ТВ

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 Знаете ли вы, что?

12:00 Наука и техника

13:05 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко

14:05 Совбез

15:05 Документальный проект

16:10 Засекреченные списки. Как защититься от мошенников: 10 главных способов.

17:10 Хроники хищных городов

19:35 Варкрафт

22:00 Мумия

00:25 Мумия возвращается

02:40 Пески забвения

04:10 Тайны Чапман.

Пятница

10:30 На ножах. Екатеринбург. У Вани.

11:40 На ножах. Санкт-Петербург. Драма и комедия.

12:40 На ножах. Москва. Багратионофф.

13:40 На ножах. Тула. Маяк.

14:40 На ножах. Ростов-на-Дону. Креветка.

15:40 Мир наизнанку. Южная Америка. Родео со злейшими быками и скачки на ламах.

16:40 Мир наизнанку. Бразилия. Пустыня "Ленсойc-Мараньенсес".

17:50 Мир наизнанку. Бразилия. Деревня "призраков".

19:00 Мир наизнанку. Бразилия. Медиумы. Ритуал. Колдун. Футбольный матч.

20:10 Мир наизнанку. Китай. Медузы.

21:10 Мир наизнанку. Китай. Парадоксы Китая.

22:10 Мир наизнанку. Китай. Необычная китайская еда.

23:00 Орел и решка. Неизданное. Земляне. Неизданное 2.

00:00 Крутые меры

01:40 Адская кухня. 11-я серия.

03:10 Пятница News. 25-я серия.

03:40 Я твое счастье. Гонки и шоколадная фабрика.

04:30 Пятница News. 24-я серия.

ТНТ-4

08:00 Камеди Клаб. 22-я серия.

08:50 Comedy Классика. 61-я серия.

09:00 Камеди Клаб. 23-я серия.

10:00 Камеди Клаб. 24-я серия.

10:59 Погода на ТНТ. 85-я серия.

11:00 Камеди Клаб. 25-я серия.

12:00 Камеди Клаб. 26-я серия.

13:00 Погода на ТНТ. 85-я серия.

13:01 Камеди Клаб. 27-я серия.

14:00 Камеди Клаб. 28-я серия.

15:00 Камеди Клаб. 29-я серия.

16:00 Камеди Клаб. 30-я серия.

17:00 Камеди Клаб. 31-я серия.

18:00 Камеди Клаб. 32-я серия.

19:00 Камеди Клаб. 33-я серия.

19:30 Камеди Клаб. 33-я серия.

19:59 Погода на ТНТ. 86-я серия.

20:00 Камеди Клаб. 34-я серия.

21:00 Камеди Клаб. 35-я серия.

22:00 Камеди Клаб. 1-я серия.

23:00 Я себя знаю. 17-я серия.

00:00 Мачете

02:00 Мачете убивает

03:45 Наша Russia. 63-я серия.

04:00 Наша Russia. 25-я серия.

04:30 Наша Russia. 26-я серия.