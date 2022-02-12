"Легенда № 17", "Модный приговор", "Давай поженимся" и хоккей "Канада - США" на Олимпиаде - программа передач на 12 февраля

ФОТО PIXABAY.COM
В Новосибирск пришла очередная волна морозов — в субботу и воскресенье столбики термометром опустятся ниже 28 градусов. В такую погоду лучшее решение — провести время у телевизора.
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:20 Лед, которым я живу
11:30 Новости
11:45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. Мужчины. 10 км. Спринт
14:42 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Фигурное катание. Танцы. ритм-танец.
17:40 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибровым
18:30 Точь-в-точь!
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером
23:00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине
00:00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине
02:00 Наедине со всеми
02:45 Модный приговор
03:35 Давай поженимся!
04:15 Мужское/Женское.
08:35 Пятеро на одного
09:25 Сто к одному
10:25 XXIV Зимние Олимпийские Игры в Пекине. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км
12:00 Вести
12:20 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
13:25 Легенда № 17
16:00 XXIV Зимние Олимпийские Игры в Пекине. Хоккей. Россия — Чехия
18:25 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Рокировка
01:10 Лидия
03:00 XXIV Зимние Олимпийские Игры в Пекине
04:00 Белые розы надежды.
07:05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Канада — США. Прямая трансляция
09:25 Новости
09:30 XXIV Зимние Олимпийские игры
10:50 Новости
10:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м. Прямая трансляция
12:45 Все на Матч! Прямая трансляция
13:50 Новости
13:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Прыжки с трамплина. К125. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
15:35 XXIV Зимние Олимпийские игры. Керлинг. Женщины. Россия — Япония. Прямая трансляция
16:50 XXIV Зимние Олимпийские игры. Скелетон. Женщины. 4-я попытка. Прямая трансляция
17:45 Все на Матч! Прямая трансляция
18:30 Новости
18:35 XXIV Зимние Олимпийские игры
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" — "Интер". Прямая трансляция
22:00 Все на Матч! Прямая трансляция
22:40 Новости
22:45 XXIV Зимние Олимпийские игры
01:00 Все на Матч! Прямая трансляция
01:45 XXIV Зимние Олимпийские игры
03:55 Новости
04:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Керлинг. Мужчины. Россия — Италия. Прямая трансляция.
09:00 СашаТаня. 15-я серия.
09:30 СашаТаня. 30-я серия.
10:00 СашаТаня. 31-я серия.
10:30 СашаТаня. 32-я серия.
11:00 СашаТаня. 33-я серия.
11:30 СашаТаня. 34-я серия.
12:00 СашаТаня. 35-я серия.
12:30 СашаТаня. 36-я серия.
13:00 Жуки. 1-я серия.
13:30 Жуки. 2-я серия.
14:00 Жуки. 3-я серия.
14:30 Жуки. 4-я серия.
15:00 Жуки. 5-я серия.
15:30 Жуки. 6-я серия.
16:00 Жуки. 7-я серия.
16:30 Жуки. 8-я серия.
17:00 Жуки. 9-я серия.
17:30 Жуки. 10-я серия.
18:00 Жуки. 11-я серия.
18:30 Жуки. 12-я серия.
19:00 Жуки. 13-я серия.
19:30 Жуки. 14-я серия.
20:00 Жуки. 15-я серия.
20:30 Жуки. 16-я серия.
21:00 Девушки с Макаровым. 5-я серия.
21:30 Девушки с Макаровым. 6-я серия.
22:00 Девушки с Макаровым. 7-я серия.
22:30 Девушки с Макаровым. 8-я серия.
23:00 Женский Стендап. 40-я серия.
00:00 300 спартанцев: Расцвет империи
01:55 Импровизация. 66-я серия.
02:45 Импровизация. 67-я серия.
03:35 Comedy Баттл. 19-я серия.
04:25 Открытый микрофон. 104-я серия.
08:50 Поедем, поедим!
09:25 Едим Дома
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога
11:00 Живая еда с Сергеем Малоземовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Пять минут тишины. Возвращение
19:00 Центральное телевидение
20:20 Ты не поверишь!
21:20 Секрет на миллион. Анастасия.
23:25 Международная пилорама
00:20 Квартирник НТВ у Маргулиса. Максим Леонидов & Hippoband.
01:40 Дачный ответ
02:35 Три звезды
04:50 Сильная.
08:20 Женщины способны на все
09:25 Москва резиновая
10:00 Самый вкусный день
10:35 Ночной патруль
11:30 События
11:45 Ночной патруль
12:55 Горная болезнь
14:30 События
14:45 Горная болезнь
16:55 Шахматная королева
21:00 "Постскриптум" с Алексеем Пушковым
22:15 Право знать!
23:45 События
00:00 90-е. Всегда живой.
00:50 Удар властью. Виктор Черномырдин.
01:30 Специальный репортаж
02:00 Хватит слухов!
02:25 Прощание. Андрей Панин.
03:10 Прощание. Трус, Балбес и Бывалый.
03:50 Прощание. Любовь Полищук.
04:30 Прощание. Марис Лиепа.
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 Знаете ли вы, что?
12:00 Наука и техника
13:05 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко
14:05 Совбез
15:05 Документальный проект
16:10 Засекреченные списки. Как защититься от мошенников: 10 главных способов.
17:10 Хроники хищных городов
19:35 Варкрафт
22:00 Мумия
00:25 Мумия возвращается
02:40 Пески забвения
04:10 Тайны Чапман.
10:30 На ножах. Екатеринбург. У Вани.
11:40 На ножах. Санкт-Петербург. Драма и комедия.
12:40 На ножах. Москва. Багратионофф.
13:40 На ножах. Тула. Маяк.
14:40 На ножах. Ростов-на-Дону. Креветка.
15:40 Мир наизнанку. Южная Америка. Родео со злейшими быками и скачки на ламах.
16:40 Мир наизнанку. Бразилия. Пустыня "Ленсойc-Мараньенсес".
17:50 Мир наизнанку. Бразилия. Деревня "призраков".
19:00 Мир наизнанку. Бразилия. Медиумы. Ритуал. Колдун. Футбольный матч.
20:10 Мир наизнанку. Китай. Медузы.
21:10 Мир наизнанку. Китай. Парадоксы Китая.
22:10 Мир наизнанку. Китай. Необычная китайская еда.
23:00 Орел и решка. Неизданное. Земляне. Неизданное 2.
00:00 Крутые меры
01:40 Адская кухня. 11-я серия.
03:10 Пятница News. 25-я серия.
03:40 Я твое счастье. Гонки и шоколадная фабрика.
04:30 Пятница News. 24-я серия.
08:00 Камеди Клаб. 22-я серия.
08:50 Comedy Классика. 61-я серия.
09:00 Камеди Клаб. 23-я серия.
10:00 Камеди Клаб. 24-я серия.
10:59 Погода на ТНТ. 85-я серия.
11:00 Камеди Клаб. 25-я серия.
12:00 Камеди Клаб. 26-я серия.
13:00 Погода на ТНТ. 85-я серия.
13:01 Камеди Клаб. 27-я серия.
14:00 Камеди Клаб. 28-я серия.
15:00 Камеди Клаб. 29-я серия.
16:00 Камеди Клаб. 30-я серия.
17:00 Камеди Клаб. 31-я серия.
18:00 Камеди Клаб. 32-я серия.
19:00 Камеди Клаб. 33-я серия.
19:30 Камеди Клаб. 33-я серия.
19:59 Погода на ТНТ. 86-я серия.
20:00 Камеди Клаб. 34-я серия.
21:00 Камеди Клаб. 35-я серия.
22:00 Камеди Клаб. 1-я серия.
23:00 Я себя знаю. 17-я серия.
00:00 Мачете
02:00 Мачете убивает
03:45 Наша Russia. 63-я серия.
04:00 Наша Russia. 25-я серия.
04:30 Наша Russia. 26-я серия.
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