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Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля

Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля
Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля

Фото Екатерины Райковой

Где можно сделать романтичную фотосессию на 14 февраля в Новосибирске.

Приближается самый романтичный праздник в году – 14 февраля или День всех влюблённых. В такой день многие ломают голову над подарком для своей второй половинки, но самый лучший вариант – это время, проведённое вместе. Поэтому Сиб.фм подготовил обзор самых популярных мест для фотосессий в Новосибирске. Эти площадки знают все, но новогодние гирлянды, снег и правильный ракурс превращают привычные места в сцену из фильма о любви. Снимки подготовила новосибирский фотограф Екатерина Райкова.

1. Центральный парк

Зимой всем привычный Центральный парк превращается в очень уютное и сказочное место.

«Самое важное для любой прогулочной съемки – это тепло одеться, особенно зимой. Многие думают, что красные щеки и нос портят всю картину, а я скажу, наоборот. Для зимней фотосессии это в самый раз, ведь это передаёт атмосферу. Любая уличная фотосессия не требует какого-то профессионального света или профессиональных навыков. Главное – это момент», – отмечает Екатерина Райкова.

  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 2
  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 3
  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 4
  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 5

2. Михайловская набережная

Набережная в Новосибирске всегда была самым популярным местом для настроя на романтику, оно и понятно – колесо обозрения, кромка реки, закат – идеальные составляющие для свидания. Сделать тёплые фотографии здесь можно даже в мороз.

  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 6
  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 7
  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 8
  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 9
  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 10

3. Площадь Ленина

Для жителей Новосибирска НОВАТ – это давно не просто известный и уникальный театр, но ещё и произведение искусства с точки зрения архитектуры. На самой площади Ленина в новогодние праздники поставили множество локаций, где можно сделать нетипичные кадры.

  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 11
  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 12
  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 13

4. Кофейни на Ленина

На улице Ленина всегда было глаз не оторвать от кофеен и заведений, каждое из которых обладает своей атмосферой и уникальностью. В новогодние праздники многие кафе также оформили на улице красивые локации.

  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 14
  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 15
  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 16
  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 17
  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 18

5. Первомайский сквер

Прямо в центре города можно найти ещё одно хорошее место для фотосессий – Первомайский сквер.

«Первомайский сквер идеально подходит для имитации зимнего леса. Деревья высокие и пышные. Если забыть о том, что это находится в центре города, то мы как будто находимся в настоящем лесу», – рассказывает фотограф.

  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 19
  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 20
  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 21
  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 22
  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 23
  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 24

6. Метро

Красота кроется в мелочах, и даже в привычном месте можно сделать романтические кадры со своей половинкой. Как видите, место одно – снимки совершенно разные.

  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 25
  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 26
  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 27
  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 28
  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 29
  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 30

7. Метро "Октябрьская"

Рядом с метро Октябрьская можно найти интересное место рядом с кондитерской Biscuit House. Идеальным дополнением к снимку станут красивая елка, плюшевый медведь и горячий напиток.

  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 31
  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 32
  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 33
  • Фото Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля 34

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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