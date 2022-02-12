Love story по-новосибирски: топ-7 мест для парных фотосессий на День всех влюблённых 14 февраля

Фото Екатерины Райковой

Где можно сделать романтичную фотосессию на 14 февраля в Новосибирске.

Приближается самый романтичный праздник в году – 14 февраля или День всех влюблённых. В такой день многие ломают голову над подарком для своей второй половинки, но самый лучший вариант – это время, проведённое вместе. Поэтому Сиб.фм подготовил обзор самых популярных мест для фотосессий в Новосибирске. Эти площадки знают все, но новогодние гирлянды, снег и правильный ракурс превращают привычные места в сцену из фильма о любви. Снимки подготовила новосибирский фотограф Екатерина Райкова.

1. Центральный парк

Зимой всем привычный Центральный парк превращается в очень уютное и сказочное место.

«Самое важное для любой прогулочной съемки – это тепло одеться, особенно зимой. Многие думают, что красные щеки и нос портят всю картину, а я скажу, наоборот. Для зимней фотосессии это в самый раз, ведь это передаёт атмосферу. Любая уличная фотосессия не требует какого-то профессионального света или профессиональных навыков. Главное – это момент», – отмечает Екатерина Райкова.









2. Михайловская набережная

Набережная в Новосибирске всегда была самым популярным местом для настроя на романтику, оно и понятно – колесо обозрения, кромка реки, закат – идеальные составляющие для свидания. Сделать тёплые фотографии здесь можно даже в мороз.











3. Площадь Ленина

Для жителей Новосибирска НОВАТ – это давно не просто известный и уникальный театр, но ещё и произведение искусства с точки зрения архитектуры. На самой площади Ленина в новогодние праздники поставили множество локаций, где можно сделать нетипичные кадры.







4. Кофейни на Ленина

На улице Ленина всегда было глаз не оторвать от кофеен и заведений, каждое из которых обладает своей атмосферой и уникальностью. В новогодние праздники многие кафе также оформили на улице красивые локации.











5. Первомайский сквер

Прямо в центре города можно найти ещё одно хорошее место для фотосессий – Первомайский сквер.

«Первомайский сквер идеально подходит для имитации зимнего леса. Деревья высокие и пышные. Если забыть о том, что это находится в центре города, то мы как будто находимся в настоящем лесу», – рассказывает фотограф.













6. Метро

Красота кроется в мелочах, и даже в привычном месте можно сделать романтические кадры со своей половинкой. Как видите, место одно – снимки совершенно разные.













7. Метро "Октябрьская"

Рядом с метро Октябрьская можно найти интересное место рядом с кондитерской Biscuit House. Идеальным дополнением к снимку станут красивая елка, плюшевый медведь и горячий напиток.