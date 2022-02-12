Певица из Новосибирска Майя Усенко примет участие в конкурсе «Новая звезда-2022»

Фото с сайта конкурса "Новая звезда-2022"

Новосибирская вокалистка Майя Усенко представит регион на ежегодном музыкальном конкурс "Новая звезда-2022".

Певица из Новосибирской области Майя Усенко поборется за главный приз в ежегодном музыкальном конкурсе "Новая звезда-2022", который стартует 9 апреля. Участники могут выиграть денежные средства для дальнейшего профессионального развития.

"Задача конкурса – продемонстрировать огромный творческий потенциал исполнителей из всех, даже самых отдаленных регионов и отразить красоту и самобытность разных частей России", — сообщили в правительстве Новосибирской области.

По условиям конкурса, победитель определяется путём народного голосования. С 9 апреля в эфире телеканала "Звезда" будут транслироваться выступления участников, а телезрители путем СМС-голосования смогут поддержать любого исполнителя.

Майе Усенко 26 лет. Она владеет игрой на фортепиано и шейкере. Она принимала участие в различных музыкальных конкурсах — «Каверни Агутина 2», #хочуUR от канала «Нескучный саунд», V Международном конкурсе «Сибириада» и других.

Сейчас Майя преподает джаза, работает графическим дизайнером и занимается SMM и дизайном клуба «Джазовая Среда» в Кемерово.

Напомни, ранее 19-летняя певица из Новосибирска Елизавета Шарипова рассказала об участии в шоу «Голос» на Первом канале.