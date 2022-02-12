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Пожар произошёл на стройплощадке в центре Новосибирска

Фото Пожар произошёл на стройплощадке в центре Новосибирска
Фото Пожар произошёл на стройплощадке в центре Новосибирска

Фото Сиб.фм

В субботу, 12 февраля, на строительной площадке в центре Новосибирска произошёл пожар.

Пожар на стройплощадке по улице Красноярской произошёл в Новосибирске ночью 12 февраля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

В спасательном ведомстве уточнили, что возгорание случилось в металлическом строительном вагончике.

"В течение 16 минут открытое горение ликвидировано. Внутри вагончика огнём повреждены вещи и обшивка на общей площади 15 квадратных метров", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Информации о пострадавших нет.

На ликвидации пожара было задействовано 9 человек и 3 единицы техники.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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