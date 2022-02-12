"Привет, яжмать!" - новосибирцы устроили разборки в соцсети из-за снесённой горки в Пашино

Фото и видео из паблика "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

В Новосибирске пользователи соцсетей раскритиковали женщину, которая возмутилась сносом снежной горки во дворе дома — пользователи утверждают, что сооружение мешало ходить всем остальным жильцам.

Жительница микрорайона Пашино в Новосибирске пожаловалась, что экскаватор снёс снежную горку во дворе дома прямо на глазах у ребёнка.

«Зачем, кто и почему решил уничтожать русскую традицию и счастье детей? 1,5 месяца ребятишки катались, радости было хоть отбавляй. И вот сегодня кто-то решил снести нашу горку по адресу Новоуральская, 13/1», — написала она в паблике "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — ред).

Многие пользователи соцсетей поддержали автора обращения, указав, что не понимают новых требований о сносе несанкционированных горок.

"Скоро и качели уберут, они же опасные, с них можно упасть", "А потом и улыбаться запретят, так что успевайте", — написали комментаторы.

Однако соседи автора жалобы отметили, что уборка горки не связана с новыми требованиями к обустройству уличных аттракционов. Дело в том, что стихийное сооружение у детской площадке банально мешало остальным жильцам.

"Уважаемый автор статьи! Во-первых, изначально то была не горка, а куча снега в результате чистки тротуаров. А кто-то из "умных" решил, что надо кучу залить водой и пусть детишки катаются. Но этот "умный" ни разу не подумал, что дети раскатают эту горку до такой степени, что другим жителям Пашино невозможно будет нормально ходить без риска получить перелом. И чтобы пройти нормально к дому 13/1 и следующим за ним, надо будет обходить это место катания детишек аж возле 13 дома. Там тротуар для пешеходов, а не место для катания! Правильно сделал старший по 15 дому и УК, что наняли трактор и убрали всё это. А хотите горку для детей — делайте в парке, где полно места и безопасно для самих детей, что они не будут выезжать под ноги пешеходов и паркующихся машин, так как раскатали уже во все стороны", — отреагировала пользователь Владлена К.

Напомним, горки, которые не соответствуют стандартам, в Новосибирске начали демонтировать в декабре 2021 года.