Прыжки с трамплина, конькобежный спорт и женский керлинг - главные трансляции на Матч ТВ с Олимпиады-2022 в Пекине

Фото с сайта Союза конькобежцев России

В Пекине продолжается Олимпиада 2022, так что спортивным болельщикам снова не до сна. В телевизионном меню — прыжки с трамплина, конькобежный спорт, скелетон и многое другое.

09:25 Новости

09:30 XXIV Зимние Олимпийские игры

10:50 Новости

10:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м. Прямая трансляция

12:45 Все на Матч! Прямая трансляция

13:50 Новости

13:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Прыжки с трамплина. К125. Мужчины. Финал. Прямая трансляция

15:35 XXIV Зимние Олимпийские игры. Керлинг. Женщины. Россия — Япония. Прямая трансляция

16:50 XXIV Зимние Олимпийские игры. Скелетон. Женщины. 4-я попытка. Прямая трансляция

17:45 Все на Матч! Прямая трансляция

18:30 Новости

18:35 XXIV Зимние Олимпийские игры

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" — "Интер". Прямая трансляция

22:00 Все на Матч! Прямая трансляция

22:40 Новости

22:45 XXIV Зимние Олимпийские игры

01:00 Все на Матч! Прямая трансляция

01:45 XXIV Зимние Олимпийские игры

03:55 Новости

04:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Керлинг. Мужчины. Россия — Италия. Прямая трансляция.