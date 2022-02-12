Прыжки с трамплина, конькобежный спорт и женский керлинг - главные трансляции на Матч ТВ с Олимпиады-2022 в Пекине

Фото с сайта Союза конькобежцев России
В Пекине продолжается Олимпиада 2022, так что спортивным болельщикам снова не до сна. В телевизионном меню — прыжки с трамплина, конькобежный спорт, скелетон и многое другое.
09:25 Новости
09:30 XXIV Зимние Олимпийские игры
10:50 Новости
10:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м. Прямая трансляция
12:45 Все на Матч! Прямая трансляция
13:50 Новости
13:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Прыжки с трамплина. К125. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
15:35 XXIV Зимние Олимпийские игры. Керлинг. Женщины. Россия — Япония. Прямая трансляция
16:50 XXIV Зимние Олимпийские игры. Скелетон. Женщины. 4-я попытка. Прямая трансляция
17:45 Все на Матч! Прямая трансляция
18:30 Новости
18:35 XXIV Зимние Олимпийские игры
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" — "Интер". Прямая трансляция
22:00 Все на Матч! Прямая трансляция
22:40 Новости
22:45 XXIV Зимние Олимпийские игры
01:00 Все на Матч! Прямая трансляция
01:45 XXIV Зимние Олимпийские игры
03:55 Новости
04:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Керлинг. Мужчины. Россия — Италия. Прямая трансляция.
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