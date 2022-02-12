Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество спорт

Прыжки с трамплина, конькобежный спорт и женский керлинг - главные трансляции на Матч ТВ с Олимпиады-2022 в Пекине

Фото Прыжки с трамплина, конькобежный спорт и женский керлинг - главные трансляции на Матч ТВ с Олимпиады-2022 в Пекине
Фото Прыжки с трамплина, конькобежный спорт и женский керлинг - главные трансляции на Матч ТВ с Олимпиады-2022 в Пекине

Фото с сайта Союза конькобежцев России

В Пекине продолжается Олимпиада 2022, так что спортивным болельщикам снова не до сна. В телевизионном меню — прыжки с трамплина, конькобежный спорт, скелетон и многое другое.

09:25 Новости
09:30 XXIV Зимние Олимпийские игры
10:50 Новости
10:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м. Прямая трансляция
12:45 Все на Матч! Прямая трансляция
13:50 Новости
13:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Прыжки с трамплина. К125. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
15:35 XXIV Зимние Олимпийские игры. Керлинг. Женщины. Россия — Япония. Прямая трансляция
16:50 XXIV Зимние Олимпийские игры. Скелетон. Женщины. 4-я попытка. Прямая трансляция
17:45 Все на Матч! Прямая трансляция
18:30 Новости
18:35 XXIV Зимние Олимпийские игры
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" — "Интер". Прямая трансляция
22:00 Все на Матч! Прямая трансляция
22:40 Новости
22:45 XXIV Зимние Олимпийские игры
01:00 Все на Матч! Прямая трансляция
01:45 XXIV Зимние Олимпийские игры
03:55 Новости
04:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Керлинг. Мужчины. Россия — Италия. Прямая трансляция.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21830
Растерзал на месте: нападение волка попало на видео
15506
«Я только наказывал ребёнка»: отчима погибшего от истязаний 10-летнего школьника в Новосибирске отправили в СИЗО
8422
Россияне начнут получать QR-коды по антителам
8373
Новосибирец пробрался в квартиру через балкон и вынес оттуда технику на 60 тысяч рублей
8145
Внедорожник перевернулся в результате ДТП в Новосибирске
6896
ЛДС с высоты птичьего полёта сняли в Новосибирске
5747
ПФР принимает заявления на выплату 25 000 рублей