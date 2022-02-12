Сретение Господне в 2022 году: какого числа в феврале по церковному календарю, что запрещено верующим в этот день

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Сретение Господне в 2022 году отмечается 15 февраля. Это великий двунадесятый праздник в православии. Его название переводится с церковно-славянского языка как «встреча». Православная церковь в этот день вспоминает встречу в Иерусалимском храме Симеона Богоприимца с маленьким Иисусом при совершении обряда посвящения Богу. В народе этот праздник называют– Громница.

Этот праздник вошёл в славянскую культуру после принятия христианства. Этот день церковь посвящает событиям, описанным в Евангелии от Луки. Матерь Божия и Святой Иосиф пришли в Иерусалимский храм на сороковой день после рождения Иисуса. Священнослужитель Симеон Богоприимец встретился с Христом. По приданию, он ждал пришествия Мессии около 300 лет. Когда Симеон взял на руки младенца Иисуса, он произнес речь, славящую Бога. Она получила название «Песнь Симеона Богоприимца».

В православных храмах 15 февраля проводится Божественная литургия. Во время богослужения у Господа можно попросить помощи в делах и исполнения желаний. Искренние мольбы будут услышаны и выполнены. Также христиане верят, что вода, освященная в Сретение Господне, обладает особой чудодейственной силой. Она может храниться долгое время, не теряя своих свойств. Ее используют в магических ритуалах, освящении домов, исцелении от заболеваний. В этот день молодые незамужние девушки в этот праздник гадают. Для этого они используют рождественские и святочные обряды.

В эту дату существует традиция изготавливать громничную свечу. Ее делают вручную из пчелиного воска или приобретают в церковной лавке, освящают в храме на Сретение Господне и хранят в углу за образами. Эту свечу зажигают только в особых случаях, когда в семье происходят грустные или радостные события (смерть или рождение человека, свадьба, помолвка). Знахари верят, что громничная свеча способна исцелять от болезней и очищать душу и тело человека.

Для людей, которые занимаются сельским хозяйством, Громница символизирует начало подготовки к полевым работам. В этот праздник хозяйки щедро кормят домашних животных, чтобы они дали хороший приплод. Существует традиция трясти в этот день в саду фруктовые деревья, чтобы получить богатый урожай. 15 февраля принято печь блины. Круглая форма и золотистый цвет символизируют солнце и наступление тепла.

15 февраля не стоит работать. Нельзя ругаться, сквернословить. Запрещается скучать и грустить, чтобы счастье и любовь не обходили стороной. На радостную встречу необходимо отвечать взаимностью. Нельзя класть на кухонный стол деньги, иначе благополучие и удача могут покинуть дом. Не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу – в пути могут ожидать неприятности. Нежелательно переезжать на новое место.

Мы собрали следующие примеры к этому дню:

Если на Сретенье небо усыпано звездами, то весна наступит нескоро.

Капель 15 февраля предвещает хороший урожай пшеницы.

Если зажженная в праздник свеча горит ровно и спокойно, то все члены семьи будут здоровыми.

Если покормить на Сретение Господне бездомного голодного пса, то в дом придет удача и достаток.

Хорошей приметой на Громницы считается угостить близких людей, друзей и соседей блинами. Это принесет удачу гостям и домочадцам.

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