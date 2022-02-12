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В Новосибирске нашли человеческие останки на гаражной свалке

Фото В Новосибирске нашли человеческие останки на гаражной свалке
Фото В Новосибирске нашли человеческие останки на гаражной свалке

Фото с сайта pixabay.com

Человеческий скелет нашли на стихийной свалке в Кировском районе.

Останки человека обнаружили на свалке на улице Оловозаводской. Скелет обнаружили посреди свалки, которая стихийно сформировалась на месте бывшего гаражного кооператива в Кировском районе. На данный момент предполагается, что останки принадлежат мужчине.

После обнаружения скелета Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку. Об этом в региональном ведомстве сообщили изданию «АиФ-Новосибирск».

Ранее Сиб.фм писал о человеческих останках, найденных в подвале многоэтажного дома в Дзержинском районе. По найденным рядом вещам предполагается, что кости могли пролежать в здании около 20 лет.

В октябре прошлого года человеческие останки обнаружили во время строительства школьного стадиона в селе Барышево. Директор школы предположил, что строители наткнулись на давнее захоронение.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
кости
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