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В Новосибирске прекратили поиски не вернувшейся с работы 21-летней девушки

Фото В Новосибирске прекратили поиски не вернувшейся с работы 21-летней девушки
Фото В Новосибирске прекратили поиски не вернувшейся с работы 21-летней девушки

Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области объявил о прекращении поисков пропавшей накануне 21-летней Александры Бородкиной.

В Новосибирске нашлась 21-летняя Александра Бородкина, которая несколько дней подряд не выходила на связь с родственниками и друзьями. К поискам девушки присоединились волонтёры отряда "ЛизаАлерт".

Исчезновение молодой девушки стало полной неожиданностью для её близких. Александра каждый день ездила на автобусе из села в город, однако 11 февраля просто не вернулась домой, в Алексеевку.

В субботу, 12 февраля, поисковики сообщили об окончании поисков — сибирячка нашлась, с девушкой все в порядке.

"Спасибо всем, кто помогал с распространением информации по сети, делал репосты и выезжал на задачи. Отдельное спасибо Елене за верное и важное свидетельство", — отметили в отряде "ЛизаАлерт".

Выйти на след Александры волонтерам помогли свидетельства очевидцев и записи с камер видеонаблюдения.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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