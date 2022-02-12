В Новосибирской области психически больной кузбассец нанес более 30 ударов ножом собутыльнику

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Психически больной 60-летний житель Кемеровской области нанес собутыльнику более 30 ударов ножом.

В Новосибирской области пожилого кемеровчанина отправили в психиатрическую больницу после убийства собутыльника. Мужчина нанес оппоненту более 30 ударов ножом, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Кемеровчанин изрезал друга ножом в состоянии алкогольного опьянения. По данным следствия, в августе 2021 года психически больной мужчина и его жертва устроили посиделки со спиртным на берегу Оби в Болотнинском районе. Выпив изрядную дозу алкоголя, кемеровчанин решил зарезать собутыльника. Он нанес ему 32 удара ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Преступника задержали и отправили на содержание в психиатрическую больницу. Дело 60-летнего мужчины по статье 105 УК РФ «Убийство с особой жестокостью» рассмотрит Новосибирский областной суд. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина зарезал сожительницу из-за упреков в маленькой зарплате. До этого в Новосибирске 71-летний бездомный рецидивист зарезал незнакомого мужчину на остановке.