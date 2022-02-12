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Выходной 23 февраля 2022: кому не оплатят нерабочий день в честь Дня защитника Отечества

Фото Выходной 23 февраля 2022: кому не оплатят нерабочий день в честь Дня защитника Отечества
Фото Выходной 23 февраля 2022: кому не оплатят нерабочий день в честь Дня защитника Отечества

Фото: pixabay.com, Сиб.фм

Февраль является самым коротким месяцем в году, однако, благодаря Дню Защитника Отечества, которой состоится 23 февраля, россияне смогут отдохнуть.

В 2022 году 247 рабочих и 118 выходных дней согласно производственному календарю выходных и праздничных дней, утверждённому Правительством РФ.

Фото Выходной 23 февраля 2022: кому не оплатят нерабочий день в честь Дня защитника Отечества 2

В феврале выходные и праздничные дни определяются на основании статьи 112 Трудового кодекса РФ. В зависимости от того, на какое число выпадает дата торжества, решается, сколько будет дней отдыха. Если событие выпадает на выходной – он переносится на будний день.

Так, в самом коротком месяце года праздником, закреплённом в упомянутом кодексе, является только День защитника Отечества 23 февраля. Число выпадает на будний день, поэтому на другой день выходной не переносится. 22 февраля объявляется сокращённым рабочим днём, поэтому работодатели должны отпустить своих сотрудников на час раньше положенного.

Фото Выходной 23 февраля 2022: кому не оплатят нерабочий день в честь Дня защитника Отечества 3

Таким образом, в феврале 2022 года будет девять выходных:

  • 5–6 февраля (выходные);
  • 12–13 февраля (выходные);
  • 20–21 февраля (выходные);
  • 23 февраля (День защитника Отечества);
  • 26–27 февраля (выходные).

Длинные выходные наступят уже в марте: отдыхаем с 6 по 8 число из-за переноса нерабочей субботы (5 марта) на понедельник (7 марта).

Фото Выходной 23 февраля 2022: кому не оплатят нерабочий день в честь Дня защитника Отечества 4

Майские каникулы начнутся с длинных выходных с 30 апреля по 3 мая, вторые майские выходные будут ещё длиннее – с 7 по 10 мая. Выходные, 1 и 2 января, были перенесены на 3 и 10 мая соответственно. Следующие длинные выходные с 11 по 13 июня, а потом в ноябре – с 4 по 6-е.

Другие праздничные и выходные дни содержатся в ст. 112 ТК РФ, это:

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — новогодние каникулы;
  • 7 января — Рождество Христово;
  • 23 февраля — День защитника Отечества;
  • 8 марта — Международный женский день;
  • 1 мая — Праздник Весны и Труда;
  • 9 мая — День Победы;
  • 12 июня — День России;
  • 4 ноября — День народного единства.

Работа в эти дни оплачивается в повышенном размере. Как правило, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день. Ежегодно Правительство РФ утверждает график переноса выходных и праздничных дней.

Фото Выходной 23 февраля 2022: кому не оплатят нерабочий день в честь Дня защитника Отечества 5

Именно в связи с переносом выходных дней чаще всего возникают ошибки при расчете заработной платы и споры с работниками.

Фото Выходной 23 февраля 2022: кому не оплатят нерабочий день в честь Дня защитника Отечества 6

Ранее, Сиб.фм опубликовал полный православный календарь на 2022 год. Какого числа начинается Великая блинная неделя и как правильно отмечать верующим, а также как правильно поминать усопших в родительскую субботу.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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