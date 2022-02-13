Фигурное катание, мужской кёрлинг, гигантский слалом и хоккей – главные трансляции на Матч ТВ с Олимпиады-2022 в Пекине

Фото с сайта olympic.ru

До конца зимних Олимпийских игр в Пекине остаётся ровно неделя, последние соревнования пройдут 20 февраля. Провести выходном перед началом новой рабочей недели не выйдет у спортивных болельщиков. Сегодня, 13 февраля, на телеканале Матч ТВ можно будет посмотреть мужской кёрлинг, гигантский слалом в горнолыжном спорте, а также хоккейную игру между Финляндией и Швецией. Это и многое другое – в расписании программ на Сиб.фм.

*Время трансляций указано по Москве

05:30 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм-танец

07:55 Новости

08:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Керлинг. Мужчины. Россия — Италия. Прямая трансляция

10:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Керлинг. Мужчины. Россия — Италия. Прямая трансляция

10:45 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль Адесанья против Роберта Уиттакера. Трансляция из США. Прямая трансляция

13:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Мужчины. Прямая трансляция

14:50 Новости

14:55 Все на Матч! Прямая трансляция

15:35 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Финляндия — Швеция. Прямая трансляция

18:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Шорт-трек. Прямая трансляция

19:20 Новости

19:25 Все на Матч! Прямая трансляция

19:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м. Прямая трансляция

21:45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. США — Германия. Прямая трансляция

22:30 Новости

22:35 Все на Матч! Прямая трансляция

23:25 XXIV Зимние Олимпийские игры

01:50 Все на Матч! Прямая трансляция

02:35 Новости

02:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" — "Ювентус". Прямая трансляция

04:45 Все на Матч! Прямая трансляция