Фигурное катание, мужской кёрлинг, гигантский слалом и хоккей – главные трансляции на Матч ТВ с Олимпиады-2022 в Пекине

Фото с сайта olympic.ru
До конца зимних Олимпийских игр в Пекине остаётся ровно неделя, последние соревнования пройдут 20 февраля. Провести выходном перед началом новой рабочей недели не выйдет у спортивных болельщиков. Сегодня, 13 февраля, на телеканале Матч ТВ можно будет посмотреть мужской кёрлинг, гигантский слалом в горнолыжном спорте, а также хоккейную игру между Финляндией и Швецией. Это и многое другое – в расписании программ на Сиб.фм.
*Время трансляций указано по Москве
05:30 XXIV Зимние Олимпийские игры. Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм-танец
07:55 Новости
08:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Керлинг. Мужчины. Россия — Италия. Прямая трансляция
10:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Керлинг. Мужчины. Россия — Италия. Прямая трансляция
10:45 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль Адесанья против Роберта Уиттакера. Трансляция из США. Прямая трансляция
13:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Мужчины. Прямая трансляция
14:50 Новости
14:55 Все на Матч! Прямая трансляция
15:35 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Финляндия — Швеция. Прямая трансляция
18:00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Шорт-трек. Прямая трансляция
19:20 Новости
19:25 Все на Матч! Прямая трансляция
19:55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м. Прямая трансляция
21:45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. США — Германия. Прямая трансляция
22:30 Новости
22:35 Все на Матч! Прямая трансляция
23:25 XXIV Зимние Олимпийские игры
01:50 Все на Матч! Прямая трансляция
02:35 Новости
02:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" — "Ювентус". Прямая трансляция
04:45 Все на Матч! Прямая трансляция
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