Россияне получат по 8500 рублей от соцзащиты 14 февраля 2022 года

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Россияне получат выплаты от соцзащиты в начале предстоящей рабочей недели.

Части россиян 14 февраля 2022 года придут выплаты от соцзащиты в размере 8500 рублей. Кто получит деньги, сообщили СМИ.

В начале предстоящей рабочей недели россиянам придут выплаты от региональных отделений соцзащиты в увеличенном размере. Размер пособий составит 8500 рублей. Речь идет о выплатах на детей в возрасте от 3 до 7 лет. С 14 февраля такие пособия за февраль начнут приходить семьям в некоторых российских регионах.

Размер пособия напрямую зависит от материального благосостояния семьи с ребенком. Это может быть как 50 % от детского регионального прожиточного минимума, так и 75 % и даже 100 %. Например, в Орловской области это будет 5 708 рублей, 8 562 рубля или 11 415 рублей. В Новосибирской области минимальный размер такого пособия с февраля 2022 года составляет 6 137 рублей, максимальный – 12 274 рубля.

Правом на получение таких выплат обладают семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет при условии, что средний доход семьи находится ниже уровня регионального прожиточного минимума. К слову, в феврале семьи получат не только февральские выплаты, но и доплаты за январь, сообщает Primpress.