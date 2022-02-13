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Россияне получат по 8500 рублей от соцзащиты 14 февраля 2022 года

Фото Россияне получат по 8500 рублей от соцзащиты 14 февраля 2022 года
Фото Россияне получат по 8500 рублей от соцзащиты 14 февраля 2022 года

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Россияне получат выплаты от соцзащиты в начале предстоящей рабочей недели.

Части россиян 14 февраля 2022 года придут выплаты от соцзащиты в размере 8500 рублей. Кто получит деньги, сообщили СМИ.

В начале предстоящей рабочей недели россиянам придут выплаты от региональных отделений соцзащиты в увеличенном размере. Размер пособий составит 8500 рублей. Речь идет о выплатах на детей в возрасте от 3 до 7 лет. С 14 февраля такие пособия за февраль начнут приходить семьям в некоторых российских регионах.

Размер пособия напрямую зависит от материального благосостояния семьи с ребенком. Это может быть как 50 % от детского регионального прожиточного минимума, так и 75 % и даже 100 %. Например, в Орловской области это будет 5 708 рублей, 8 562 рубля или 11 415 рублей. В Новосибирской области минимальный размер такого пособия с февраля 2022 года составляет 6 137 рублей, максимальный – 12 274 рубля.

Правом на получение таких выплат обладают семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет при условии, что средний доход семьи находится ниже уровня регионального прожиточного минимума. К слову, в феврале семьи получат не только февральские выплаты, но и доплаты за январь, сообщает Primpress.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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