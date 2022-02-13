Новосибирск покинул самый большой в мире турбовинтовой самолёт «Антей»

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Из Новосибирска улетел авиагигант Ан-22 «Антей» – первый в мире широкофюзеляжный самолёт и самое большое турбовинтовое судно.

Из Новосибирска в Красноярск улетел самый большой турбовинтовой самолёт в мире Ан-22 «Антей». Споттеры успели сфотографировать воздушного гиганта в аэропорту Толмачёво, кадры опубликованы в паблике службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Тяжелый турбовинтовой самолет Ан-22 «Антей» вылетел из «Толмачево» в Красноярск», – рассказали фанаты авиагиганта.

Отметим, что Ан-22 – это советский тяжёлый турбовинтовой самолёт, который является первым в мире широкофюзеляжным судном, а также самым большим в мире турбовинтовым самолётом. Он предназначен для перевозки на большие расстояния крупногабаритного вооружения, войск, военной техники и не только. Было произведено 69 экземпляров, два из которых были созданы для прочностных испытаний, первый полёт он выполнил в 1965 году.

В социальных сетях новосибирцы восхитились воздушным гигантом. Некоторые написали, что это их любимый самолёт, а другие удивились, как он при таких габаритах отрывается от земли и может парить в воздухе.

Напомним, ранее новосибирский фотограф Николай Енин специально для Сиб.фм показал самые редкие самолёты, которые останавливались в Толмачёво.