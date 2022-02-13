«Опасайтесь шести двоек»: обнародовано тайное предсказание ясновидящей Ванги на 22 февраля 2022 года

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Болгарская ясновидящая Ванга предсказала множество бед в 2022 году: новый вирус в Сибири, сильную жажду и голод.

Приближается самая опасная и обсуждаемая дата этого года – 22.02.2022. Многие ясновидящие считали, что февраль будет тяжёлым месяцем, однако самое известное предсказание сделала болгарка Ванга. Почему ясновидящая так переживала за день, «когда сойдутся шесть двоек», – читайте в материале Сиб.фм.

Исследователи пророчеств болгарской ясновидящей Ванги расшифровали новое предсказание. Учёные рассказали, что 2022 год будет сложным и тяжёлым во многих сферах. Так, в Сибири в этом году обнаружат новый вирус.

«Болезнь долгое время находилась в вечной мерзлоте, но из-за изменения климата сумеет выбраться из-подо льда», – говорила Ванга.

Кроме тяжёлой болезни, которая выберется из Сибири, Ванга рассказывала и о других бедах. По словам болгарской ясновидящей, многие будут мучаться от жажды. Согласно её предсказанию, во многих городах мира будет недостаток воды. Сложнее всего придётся странам третьего мира, где из-за аномальной жары людей будет мучать сильный голод.

2022 год будет сложным и с точки зрения нумерологии, так как в каждом месяце вместе будут собираться по пять двоек. Такое стечение цифр является крайне редким и обычно не сулит ничего хорошего. Но самыми тревожными будут даты 22.02.2022 и декабрь следующего года. Предсказание об этой дате делала и Ванга.

«Надо пережить день со всеми двойками. Пепел покроет землю, вода выйдет из берегов...», – говорила Ванга.

Также болгарская ясновидящая говорила о том, что в этом году лидеры двух сверхдержав пожмут друг другу руки, а в состав России вновь вернутся некоторые славянские державы. Согласно словам Ванги, те, кто отвернулся от нашей страны – вернутся в новом обличье. Также она говорила, что России предначертано стать могущественным государством.

«Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Всё сметёт она со своего пути и станет властелином мира», – нарекала Ванга.

Напомним, ранее исследователи обнародовали предсказание Ванги о самых удачливых знаках Зодиака в ближайшие пять лет.