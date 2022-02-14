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Адвокат объяснил, когда педагог может применить силу к школьнику

Фото Адвокат объяснил, когда педагог может применить силу к школьнику
Фото Адвокат объяснил, когда педагог может применить силу к школьнику

Фото с сайта pixabay.com

Адвокат объяснил, в каких ситуациях учитель имеет право применить силу к ученику.

Педагог не имеет права применять физическую силу к ученикам, рассказал в беседе с NEWS.ru член альянса адвокатов TOPgroup Владислав Песков. При этом он добавил, что иногда бывают исключительные случаи, когда такое вмешательство допускается.

Учитель не имеет законного права применять к учащемуся физическую силу. Исключением могут являться только случаи, когда из-за действий буйного ученика возникает угроза жизни и здоровью других учащихся, самого педагога либо когда неуправляемый ученик своими действиями угрожает своей жизни и здоровью, —

пояснил специалист.

Он добавил, что в иных случаях применять к ученикам физическую силу не следует. Если нужно успокоить разбушевавшегося школьника, то к решению вопроса нужно привлечь родителей или законных представителей ребёнка. Если же и это не помогает, то следует обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних, а также в другие уполномоченные органы, находящиеся в ведении Министерства внутренних дел Российской Федерации.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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