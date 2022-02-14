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Главный каток у НОВАТа в Новосибирске закроют 15 февраля

Фото Главный каток у НОВАТа в Новосибирске закроют 15 февраля
Фото Главный каток у НОВАТа в Новосибирске закроют 15 февраля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С 16 февраля в Новосибирске начнут демонтаж новогодних объектов в Театральном сквере. В частности, рабочие начнут убирать ёлки, праздничные украшения и каток.

Во вторник, 15 февраля, в Новосибирске прекращает работу новогоднее пространство в Театральном сквере. После этого рабочие начнут демонтаж всех объектов. Об этом на личной странице в Instagram сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

Работа главного катка на площади Ленина завершится 15 февраля в 19:00. С 16 числа начнутся демонтажные работы, которые планируется закончить не позднее 22 февраля. Также вице-мэр Анна Терешкова извинилась за временные неудобства в Театральном сквере.

– Ждём вас на главной ёлке новогодней столицы России 2022–2023 уже в декабре! Всё будет по-новому! – написала Терешкова.

Напомним, что в Новосибирске демонтаж главного катка и ёлки планировался в конце января 2022 года. Однако из-за сохранения холодной погоды в регионе демонтаж перенесли. Сначала планируется убрать ёлку, затем каток и после – прилегающие к нему объекты.

Отметим, что после праздников муниципалитет принял решение оставить новогоднюю иллюминацию – украшения и гирлянды на Красном проспекте и Вокзальной магистрали.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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