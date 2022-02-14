Инструкция по применению: как купить квартиру в Екатеринбурге

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В большом городе покупатели жилья сталкиваются с большими трудностями. Во-первых, им сложно разобраться в обилии предложений, во-вторых, всегда остаётся риск встретиться с мошенниками, в-третьих, не всегда финансовые возможности совпадают с желаниями. Чтобы сделать покупку квартиры в Екатеринбурге безопасной и выгодной, стоит подключить к предприятию квалифицированного риелтора.

Что он сделает для успеха?

Прежде всего, на специалиста можно положиться в вопросах проверки документов на жильё. Риелтор проверяет недвижимость по нескольким государственным базам. Кроме того, он лучше покупателя знает, на какие именно моменты стоит обратить особое внимание. Конечно, никогда не будет лишней и самостоятельная проверка недвижимости, например, в Росреестре. Для этого человеку достаточно знать либо точный адрес, либо кадастровый номер объекта. Заказать выписку из ЕГРН может любой человек, её желательно получить за несколько дней до даты заключения сделки, чтобы данные были свежими и актуальными.

Плюс к этому риелтор сможет предложить расширенный список предложений от владельцев квартир и домов. Если при самостоятельном поиске человек ограничен лишь теми объявлениями, которые напечатаны в СМИ или опубликованы на виртуальных досках объявлений, то в сотрудничестве с агентством недвижимости он получит эксклюзивные варианты из собственной базы АН. Нужно понимать, что агентство сотрудничает как с покупателями, так и с продавцами, так что у специалистов есть возможность сопоставить предложения и запросы и найти максимальные совпадения.

Риелтор будет полезен и в ведении переговоров с потенциальным продавцом. Ещё на этапе осмотра жилья он сможет указать на недостатки и преимущества, которые повлияют на уровень окончательной цены. Он сможет в интересах своего клиента добиться дисконта, и вероятность в случае участия в торгах риелтора получить скидку намного выше, чем при самостоятельных попытках покупателя.

Также на время риелтор станет настоящим помощником, так как может сопровождать клиента в процессе оформления всех документов на покупку. Если человек переезжает в незнакомый ему город (например, Екатеринбург), ему будет сложно найти государственные учреждения, в которых нужно зарегистрироваться. Специалист подскажет, как лучше доехать до места, поддержит в переговорах с сотрудниками, окажет психологическую помощь.