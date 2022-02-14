Как отмечать Сретение православному: традиции, запреты и сильные молитвы на 15 февраля

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Православный праздник Сретение Господне верующие будут отмечать 15 февраля. Название торжества переводится с церковнославянского языка как «встреча». Какие существуют традиции и запреты в этот день, а также о чём нужно молиться – расскажет Сиб.фм.

Этот праздник вошёл в славянскую культуру после принятия христианства и посвящён событиям, описанным в Евангелии от Луки. Матерь Божия и Святой Иосиф пришли в Иерусалимский храм на сороковой день после рождения Иисуса. Священнослужитель Симеон Богоприимец встретился с Христом. По приданию, он ждал пришествия Мессии около 300 лет. Когда Симеон взял на руки младенца Иисуса, он произнёс речь, славящую Бога. Она получила название «Песнь Симеона Богоприимца».

В церквях 15 февраля проводят Божественную литургию. Во время богослужения у Господа можно попросить помощи в делах и исполнения желаний. Искренние мольбы будут услышаны и выполнены. Кроме того, православные верят, что вода, освящённая в Сретение Господне, обладает особой чудодейственной силой. Она может храниться долгое время, не теряя своих свойств. Её используют в магических ритуалах, освящении домов, исцелении от заболеваний. В этот день молодые незамужние девушки гадают. Для этого они используют рождественские и святочные обряды.

В этот день существует традиция изготавливать громничную свечу. Её делают вручную из пчелиного воска или приобретают в церковной лавке, освящают в храме на Сретение Господне и хранят в углу за образами. Эту свечу зажигают только в особых случаях, когда в семье происходят грустные или радостные события (смерть или рождение человека, свадьба, помолвка). Знахари верят, что громничная свеча способна исцелять от болезней и очищать душу и тело человека.

Для людей, которые занимаются сельским хозяйством, Сретение Господне говорит о начале подготовки к полевым работам. В этот праздник хозяйки щедро кормят домашних животных, чтобы они дали хороший приплод. Существует традиция трясти в этот день в саду фруктовые деревья, чтобы получить богатый урожай. 15 февраля принято печь блины. Круглая форма и золотистый цвет символизируют солнце и наступление тепла.

В священный праздник не следует работать. Запрещается скучать и грустить, чтобы счастье и любовь не обходили стороной. На радостную встречу необходимо отвечать взаимностью. Нельзя класть на кухонный стол деньги, иначе благополучие и удача могут покинуть дом. Не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу – в пути могут ожидать неприятности. Нежелательно переезжать на новое место.

Сильные молитвы на Сретение Господне:

Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу:

«Господи Иисусе Христе, Единородный Сыне и Слове Божий, древле во пророцех виденный, якоже зерцалом в гадании, в последок же дний сих плотию от Пресвятыя Девы Марии нетленно рожденный и в четыредесятный день сей во Святилище во сретение всему миру от Тоя, яко Младенец руконосим, явленный и во объятиях праведнаго Симеона во спасение всем сущим от Адама носимый! Коль преславно и пресветло Твое на руку Богоматери во храм Господень принесение и от святаго старца Божественное сретение Твое! Днесь небеса веселятся и радуется земля, яко видена быша шествия Твоя, Боже, шествия Бога нашего Царя, Иже во Святем. Древле Моисей восходит видети славу Твою, но не возможе увидити лица Твоего, зане явил еси ему точию задняя Своя. В пресветлый же день сей сретения Твоего Ты явил еси Себе человеком во святилище, сияя неизреченным Светом Божества, да вкупе с Симеоном видят Тя лицем к лицу и руками да осяжут Тя, и восприемши во объятия своя, да познают Тя Бога во плоти пришедша. Сего ради прославляем неизреченное снисхождение и велие человеколюбие Твое, яко пришествием Твоим даровал еси ныне небесную радость падшему древле роду человечу: Ты бо праведным судом Своим изгнал еси прародители наши из рая сладости в мир сей, ныне же помиловал еси нас и паки отверзл нам райския обители и обратил еси плач наш на радость, да падший Адам к тому уже да не стыдится Тебе за преслушание и да не будет скрыватися Лица Твоего, Тобою призываемый, яко Ты пришел еси ныне, да возьмеши на Себе грех его, да омыеши его Своею кровию и да облечеши его нага суща в ризу спасения и одежду веселия и украсиши его, яко невесту красотою. Нам же всем Божественное Твое сретение воспоминающим, сподоби с мудрыми девами изыти на сретение Твое, Небесному Жениху нашему, с горящими светильниками веры, любви и чистоты, да улицезрим очами веры Божественное лице Твое, да восприимем Тя в душевныя объятия своя, и да понесем Тя в сердце своем во вся дни Живота своего, да будеши нам в Бога и мы в людие Твои. В последний же и Страшный день пришествия Твоего, егда вси святии изыдут на последнее и великое сретение Твое на воздусе, сподоби и нам усрести Тя, да тако всегда с Господом будем. Слава милосердию Твоему, Слава Царствию Твоему, Слава смотрению Твоему, едине Человеколюбче, яко Твое есть Царство и Сила, и Слава со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь.»

Молитва ко Пресвятей Владычице нашей Богородице:

«О, Пресвятая, Небесною чистотою сияющия Дево, кроткая Голубице, нескверная Агнице, миру благая Помощнице, Мати Христа Бога нашего! Ты еси начало, средина и конец нынешния радости нашея, яко из Тебе возсия Солнце Правды Христос Бог наш и Того принесла еси на святых объятиях Своих в четыредесятный день сей во Святилище на сретение наше и на радость и спасение всему миру. Сего ради и ублажаем и прославляем Тя, яко Ты еси Скиние Бога с человеки Богословом предзримая, Ею же Бог вселися с нами, да мы людие Его будем? Ты еси Дверь небесная Иезекиилем предреченная, Еюже отверзошася паки нам входы в райския обители. Ты еси Лествице высокая, Иаковом предвидимая, Еюже сниде Бог на землю и Мосте, преводяй сущия от земли на небо. Темже молим Тя, взирающе, яко вошла еси во Святилище, носящи Огнь Небесный рукама Своима, Бога, Благодатная. Огнем молитвы Твоея попали огнь страстей наших, да избавимся вечнаго огня геенскаго. Во Святилище пришла еси очищения ради законного, очищения не требующая, яко Дева чистая и сим научи нас како подобает нам хранити себе в целомудрии и чистоте и с каковым смирением подобает нам провождати подвиг девства, памятуя, како Ты, превыше Херувим Сущая, стала еси на месте нечистых жен. Ты, о, Мати Пресвятая, Сама Сущи Боговместимый храм Божий принесла еси в Церковь законную Превожделеннаго сына Твоего, Христа Бога нашего, сподоби и нам паче всего на земли любити храмы Сына Твоего, посещати я во вся дни живота нашего, зрети тамо красоту Господню, яко лучше един день приметатися во дворех Господних, паче неже жити в селениях грешничих. Наипаче же даруй нам, Пречистая, яко же Симеону, неосужденно носити Сына Твоего и Бога нашего в сердечных объятиях Своих, егда причастницы будем Пречистаго Тела и Крови Его, и помози нам тогда сугубо хранити себе во святыне и страхе Божиим, да не растлим храм плоти нашея. И тако выну сретающе, о Богомати, Сына Твоего в сердцах и душах наших, да сподобимся молитвами Твоими достигнути и блаженнаго онаго сретения Господня на воздусе, егда со всеми святыми выну будем славити и воспевати Пресвятое имя Его со Отцем и Святым Духом и Твое милостивое предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Ранее Сиб.фм писал о том, какого числа начинается Великая блинная неделя и как правильно отмечать верующим. Длинные выходные в феврале и марте 2022 года: правительство обрадовало россиян дополнительными каникулами, а также красивые поздравления в стихах и прозе с Днём всех влюблённых, 14 февраля.