Клиенты ВТБ смогут временно заблокировать кредитную карту из-за угрозы мошенников

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У клиентов ВТБ появилась возможность временной блокировки кредитной «Мультикарты», если у клиента возникли сомнения в безопасности её использования или он случайно раскрыл мошенникам данные карты (CVV), код из СМС и пр. Опция «Карта на паузу» доступна в мобильном приложении «ВТБ Онлайн» на платформе iOS и Android. Весной функционал появится у владельцев кредитных «Карт возможностей» и дебетовых карт.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, чтобы временно заблокировать кредитную карту, клиенту нужно зайти в «ВТБ Онлайн», выбрать кредитную карту, а затем на плавающем меню нажать «На паузу». После такой блокировки воспользоваться кредитной картой станет невозможно. Снять временную блокировку клиент сможет самостоятельно в один клик в «ВТБ Онлайн». Для этого необходимо подтвердить данную операцию СМС-кодом. Ограничений по времени блокировки и количеству использования нет.

«Кредитные карты являются универсальным инструментом для ежедневного использования нашими клиентами. Мы хотим, чтобы их использование стало ещё удобнее. Поэтому в случаях любых подозрений на мошенничество или возможной потери карты, когда ещё нет явных оснований для настоящей блокировки, опция «карта на паузу» будет полезна. Клиенты, которые оплачивают товары в интернете и боятся компрометации своей карты, также могут временно заблокировать карту после оплаты – для перестраховки. Карта вновь «запускается», когда клиент понимает, что угроза миновала. Менять её не нужно: достаточно одного шага в приложении», – отметил Тимур Вафин, начальник управления «Кредитные карты» банка ВТБ (ПАО).

«Одним из приоритетных направлений для ВТБ остаётся безопасность средств клиентов. Поэтому мы постоянно совершенствуем способы защиты клиентов и внедряем передовые технологии для сохранения их средств. Теперь при подозрении на мошенничество можно моментально заблокировать кредитную карту в «ВТБ Онлайн», не посещая офис банка. В конце прошлого года у наших пользователей на платформе Android появилась возможность самостоятельно заблокировать доступ в мобильный и интернет-банк, если, например, они поняли, что им звонили мошенники и есть подозрение, что ему стали известны секретные данные. Для платформы IOS функция станет доступной уже в феврале. Возможность самостоятельной блокировки карты или учётной записи позволяет быстро отреагировать и защитить свои деньги», – прокомментировал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В 2022 году в «ВТБ Онлайн» также появится профиль безопасности клиента. Пользователи смогут увидеть, насколько они защищены, получат рекомендации, как повысить его уровень безопасности, а также самостоятельно устанавливать ограничения на свои продукты. Например, указать безопасных получателей переводов (родных или друзей).