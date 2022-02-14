Новосибирские депутаты приняли отчёт мэра Анатолия Локтя о работе в 2021 году

Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска

Глава Новосибирска Анатолий Локоть 14 февраля выступил перед депутатами горсовета с отчётом об итогах работы мэрии в 2021 году. Доклад был одобрен большинством голосов.

14 февраля глава Новосибирска Анатолий Локоть подвёл итоги работы мэрии в 2021 году. Подробный отчёт был представлен на 14-й сессии городского совета депутатов VII созыва и одобрен большинством голосов.

В начале выступления мэр отметил, что достичь хороших результатов удалось благодаря совместной работе с депутатским корпусом и правительством Новосибирской области.

Так, экономика, несмотря на два года в условиях пандемии, не ушла в депрессию или стагнацию — наоборот, вопреки обстоятельствам, наметилась тенденция к постепенному восстановлению.

В городе не отступили от решения приоритетных задач: был продолжен ремонт дорог, строительство школ, детских садов и других социальных объектов, благоустройство парков и скверов.

Если посмотреть на проделанную работу в бюджетной плоскости, то можно увидеть, что расход был увеличен по таким направлениям, как образование, дорожное хозяйство, благоустройство и социальная сфера, обратил внимание Локоть.

«Проделан действительно большой объём работы, удалось выполнить поставленные задачи практически по всем направлениям», — отметил глава города.

Мэр также напомнил о реализации масштабных проектов, которые преображают облик Новосибирска и в лучшую сторону меняют качество жизни горожан.

«Это пять знаковых проектов: чемпионат мира по волейболу, молодёжный хоккейный чемпионат, установка стелы «Город трудовой доблести» и культурный проект «Новогодняя столица России». Отдельно хочу отметить проект «Академгородок 2.0». Все они имеют перспективное значение и позволяют привлекать дополнительные ресурсы для ускоренного развития социальной и транспортной инфраструктур, формирования комфортной городской среды», — подчеркнул он.

Отдельно Анатолий Локоть остановился на теме дорог. Он подчеркнул, что в 2021 году на их ремонт была направлена значительная сумма — 3,7 млрд рублей. Дополнительное финансирование позволило серьёзно расширить возможности города и отремонтировать 328 объектов улично-дорожной сети. В целом площадь дорожного ремонта в Новосибирске в прошлом году составила 1,5 млн кв. м.

«При сохранении таких темпов мы в ближайшие два года имеем все шансы полностью привести дороги в нормативное состояние», — заявил глава городской администрации.

Продолжая дорожную тему, мэр отметил, что власти понимают не только необходимость своевременного и качественного ремонта, но и грамотного содержания и эксплуатации дорог и тротуаров.

В отчётном году была закуплена 31 единица специализированной дорожной техники, в частности, расширен парк машин, работающих с «Бионордом».

В 2022 году запланирована закупка ещё 14 единиц спецтехники. Речь идёт о восьми машинах и шести установках на общую сумму 50 млн рублей, средства уже заложены в бюджете.

Масштабно обновляется в Новосибирске и автобусный парк, добавил мэр.

«При поддержке губернатора и правительства области мы вошли в программу обновления подвижного состава по схеме финансового лизинга в рамках нацпроекта БКД. В 2021 году город получил суммарно 140 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе. Ещё 50 ожидаем в июне 2022 года», — напомнил он.

Поскольку комфортная городская среда имеет приоритетное значение для будущего Новосибирска, в 2021 году большое внимание уделялось вопросам благоустройства и развития зелёных зон, обратил внимание Локоть.

Сегодня на финишной прямой работы по реконструкции Заельцовского парка; начата реализация пилотного проекта федерального уровня — экопарка на берегу реки Каменки в Дзержинском районе. Это будет первый в России парк, построенный на затопляемой территории, подчеркнул глава города.

В рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира по хоккею в Новосибирске обустраивается крупный ландшафтный парк рядом с новой ледовой ареной — 15 га природной территории в шаговой доступности от метро, продолжил мэр.

Также глава Новосибирска отметил, что власти делают всё возможное для увеличения количества мест в школах и дошкольных образовательных учреждениях. Так, в 2021 году было построено три детских сада и школа № 219 в Калининском районе. О каких именно объектах идёт речь, можно увидеть на слайде ниже.

Заканчивая выступление, Локоть отметил, что за последние три года бюджет Новосибирска в абсолютном выражении вырос на 10 млрд рублей. Город успешно реализует приоритетные задачи, развивается и является точкой притяжения для жителей области и соседних сибирских регионов.

В дальнейшем мэр предложил сохранить выбранный курс и сосредоточиться на подготовке к мировым первенствам.