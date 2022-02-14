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Правительством Новосибирской области принята новая программа антикоррупционного просвещения

Фото Правительством Новосибирской области принята новая программа антикоррупционного просвещения
Фото Правительством Новосибирской области принята новая программа антикоррупционного просвещения

Фото nso.ru

На заседании правительства региона, которое провёл губернатор Андрей Травников, утверждена программа «Антикоррупционное просвещение в Новосибирской области на 2022–2024 годы».

Согласно докладу начальника отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и правительства Новосибирской области Елены Долговой, программа разработана в целях обеспечения реализации пункта 5 статьи 5 Закона Новосибирской области от 24.04.2010 № 486-ОЗ «О регулировании отношений в сфере противодействия коррупции в Новосибирской области», детализации отдельных мероприятий региональной антикоррупционной программы.

Как отметила Елена Долгова, программа содержит перечень мероприятий по повышению эффективности мер по антикоррупционному просвещению, в том числе повышения уровня правосознания и правовой грамотности в сфере противодействия коррупции населения, государственных гражданских служащих Новосибирской области, работников государственных учреждений региона.

Программой предусмотрены мероприятия по информированию населения о положениях антикоррупционного законодательства и об ответственности за совершение правонарушений. Методические, информационные и разъяснительные материалы об антикоррупционных стандартах поведения будут подготовлены для госслужащих региона и работников государственных учреждений. Кроме того, к перечню мероприятий отнесена организация и проведение совещаний, семинаров-практикумов, тренингов по вопросам противодействия коррупции.

Напомним, что сейчас в регионе действует программа «Противодействие коррупции в Новосибирской области на 2021–2024 годы», которая была утверждена постановлением губернатора Новосибирской области от 27 сентября 2021 года.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

коррупция
Правительство Новосибирской области
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