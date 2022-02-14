Правительством Новосибирской области принята новая программа антикоррупционного просвещения

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На заседании правительства региона, которое провёл губернатор Андрей Травников, утверждена программа «Антикоррупционное просвещение в Новосибирской области на 2022–2024 годы».

Согласно докладу начальника отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и правительства Новосибирской области Елены Долговой, программа разработана в целях обеспечения реализации пункта 5 статьи 5 Закона Новосибирской области от 24.04.2010 № 486-ОЗ «О регулировании отношений в сфере противодействия коррупции в Новосибирской области», детализации отдельных мероприятий региональной антикоррупционной программы.

Как отметила Елена Долгова, программа содержит перечень мероприятий по повышению эффективности мер по антикоррупционному просвещению, в том числе повышения уровня правосознания и правовой грамотности в сфере противодействия коррупции населения, государственных гражданских служащих Новосибирской области, работников государственных учреждений региона.

Программой предусмотрены мероприятия по информированию населения о положениях антикоррупционного законодательства и об ответственности за совершение правонарушений. Методические, информационные и разъяснительные материалы об антикоррупционных стандартах поведения будут подготовлены для госслужащих региона и работников государственных учреждений. Кроме того, к перечню мероприятий отнесена организация и проведение совещаний, семинаров-практикумов, тренингов по вопросам противодействия коррупции.

Напомним, что сейчас в регионе действует программа «Противодействие коррупции в Новосибирской области на 2021–2024 годы», которая была утверждена постановлением губернатора Новосибирской области от 27 сентября 2021 года.